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Купить недвижимость в Sao Clemente, Португалия

Loule
6
20 объектов найдено
Вилла 4 спальнив Loule, Португалия
Вилла 4 спальни
Loule, Португалия
5 ванных комнат 489 м² Количество этажей 2
€ 1,750,000
Эта вилла отличного строительства и больших размеров расположена в нескольких минутах от Лул…
Квартира 2 спальнив Loule, Португалия
Квартира 2 спальни
Loule, Португалия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 70 м² 10 Этаж
€ 460,000
Квартира с 2 спальнями находится на 10 этаже, что позволяет иметь прекрасный вид на море, и …
Вилла 3 спальнив Loule, Португалия
Вилла 3 спальни
Loule, Португалия
251 м²
€ 695,000
3 + 2-спальная вилла с бассейном, пристройкой и видом на море - Loulé Недвижимость расположе…
Дом 4 спальнив Loule, Португалия
Дом 4 спальни
Loule, Португалия
4 ванных комнат 181 м² Количество этажей 3
€ 550,000
Вилла расположена в районе Арииро, в Луле, и характеризуется очень тихим жилым районом с лег…
Дом 4 спальнив Loule, Португалия
Дом 4 спальни
Loule, Португалия
4 ванных комнат 181 м² Количество этажей 3
€ 550,000
Этот таунхаус расположен в районе Арииро, в Луле, и характеризуется очень тихим жилым районо…
Квартира 3 спальнив Loule, Португалия
Квартира 3 спальни
Loule, Португалия
2 ванных комнат 115 м²
€ 320,000
Квартира с тремя спальнями, одна из них с ванной комнатой, состоящая из прихожей, просторной…
Вилла 3 спальнив Vale Formoso, Португалия
Вилла 3 спальни
Vale Formoso, Португалия
226 м²
€ 890,000
Вилла с 3 спальнями и бассейном в 8 минутах от пляжа – Almancil Вилла расположена в Алмансил…
Дом 4 спальнив Loule, Португалия
Дом 4 спальни
Loule, Португалия
4 ванных комнат 318 м²
€ 530,000
Semi-detached houses of typology V4 in a private condominium with security, a swimming pool,…
Дом 4 спальнив Loule, Португалия
Дом 4 спальни
Loule, Португалия
4 ванных комнат 318 м² Количество этажей 3
€ 530,000
Двухквартирные дома типологии T4 в частном кондоминиуме с охраной, бассейном и видом на Серр…
Вилла 4 спальнив Loule, Португалия
Вилла 4 спальни
Loule, Португалия
265 м²
€ 985,000
Дом T4 и земля 2,501m2 в Луле – Сан-Клементе.Современный по стилю, в месте большого спокойст…
Вилла 6 спаленв Loule, Португалия
Вилла 6 спален
Loule, Португалия
219 м²
€ 985,000
Эта фантастическая вилла состоит только из первого этажа, первого этажа, наслаждаясь прекрас…
Таунхаус 3 спальнив Loule, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Loule, Португалия
3 ванных комнат 192 м²
€ 690,000
Расположенная в нескольких минутах от города Лоле, эта вилла находится в стадии строительств…
Вилла 3 комнатыв Loule, Португалия
Вилла 3 комнаты
Loule, Португалия
3 Количество комнат 4 ванных комнат 170 м²
€ 915,000
A three bedroom villa for sale in Loulé situated within the zone of Monte Seco, providing am…
Вилла 4 спальнив Loule, Португалия
Вилла 4 спальни
Loule, Португалия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 221 м²
€ 695,000
Вилла 5 спаленв Vale Formoso, Португалия
Вилла 5 спален
Vale Formoso, Португалия
5 Количество комнат 5 ванных комнат
€ 3,500,000
Квартира 3 спальнив Loule, Португалия
Квартира 3 спальни
Loule, Португалия
3 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 285,000
Вилла 4 спальнив Loule, Португалия
Вилла 4 спальни
Loule, Португалия
4 Количество комнат 6 ванных комнат 352 м²
€ 1,250,000
Вилла 4 спальнив Loule, Португалия
Вилла 4 спальни
Loule, Португалия
4 Количество комнат 4 ванных комнат
€ 875,000
Вилла 4 спальнив Vale Formoso, Португалия
Вилла 4 спальни
Vale Formoso, Португалия
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
Цена по запросу
Дом 7 спаленв Vale Formoso, Португалия
Дом 7 спален
Vale Formoso, Португалия
3 ванных комнат 174 м² Количество этажей 2
€ 350,000
Prédio urbano destinado a habitaçño, композто por sete compartimentos, cisterna e logradouro…

Параметры недвижимости в Sao Clemente, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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