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Португалия
Северный
Tamega e Sousa
Виллы
Купить вилла в Округ Порту, Португалия
Aldoar Foz do Douro e Nevogilde
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7 объектов найдено
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Вилла 3 спальни
Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
187 м²
€ 1,025,000
Новый дом с 3 спальнями, площадью 187 кв.м, с парковкой, садом 54 кв.м и 2 балконами 5 и 4 к…
Вилла 4 спальни
Порту, Португалия
6 Количество комнат
5 ванных комнат
428 м²
Количество этажей 3
€ 1,095,000
Великолепная вилла с тремя этажами и 4 фасадами, расположенная в 300 м от пляжа, с закрытым …
Вилла 6 спален
Tamega e Sousa, Португалия
6 ванных комнат
€ 985,000
Современная вилла с садом, бассейном и гаражом. Эта вилла имеет высококачественную отделку и…
Вилла 5 спален
Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
5 Количество комнат
5 ванных комнат
474 м²
€ 1,980,000
Вилла 5 спален
Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
5 Количество комнат
5 ванных комнат
433 м²
Количество этажей 3
€ 1,475,000
Вилла 5 спален
Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
5 Количество комнат
5 ванных комнат
433 м²
€ 1,499,000
Вилла 5 спален
Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
5 Количество комнат
5 ванных комнат
433 м²
€ 1,450,000
Параметры недвижимости в Округ Порту, Португалия
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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