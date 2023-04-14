ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Португалии
Новые дома в Португалии
Все новостройки в Португалии
15
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Португалии
Жилая
Квартира в Португалии
Пентхаус
Студия
Дом в Португалии
Вилла
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Земельные участки в Португалии
Элитная недвижимость в Португалии
Найти агента в Португалии
Агентства недвижимости в Португалии
Агенты в Португалии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Португалии
Магазин
Отель
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Португалии
Найти агента в Португалии
Агентства недвижимости в Португалии
Агенты в Португалии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Португалии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Португалия
Северный
Tamega e Sousa
Дома
Купить дом в Округ Порту, Португалия
Aldoar Foz do Douro e Nevogilde
6
Foz do Sousa e Covelo
3
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria
2
Порту
2
Amarante
1
Gondomar
1
Lordelo do Ouro e Massarelos
1
Marco
1
Marco de Canaveses
1
Trofa
1
Vila Nova de Gaia
1
Показать больше
Показать меньше
Дом
Очистить
24 объекта найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Таунхаус 2 спальни
Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
143 м²
€ 725,000
Двухуровневый дом с 2 спальнями площадью 143 кв.м., новый, с парковкой, садом площадью 27 кв…
Вилла 3 спальни
Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
187 м²
€ 1,025,000
Новый дом с 3 спальнями, площадью 187 кв.м, с парковкой, садом 54 кв.м и 2 балконами 5 и 4 к…
Дом 4 спальни
Tamega e Sousa, Португалия
6 Количество комнат
6 ванных комнат
408 м²
Количество этажей 3
€ 750,000
Великолепный дом с прекрасными видами, полностью отреставрированный. Общая площадь дома с…
Дом
Tamega e Sousa, Португалия
236 м²
€ 700,000
Проект расположен недалеко от международного аэропорта Порту и в 15 минутах езды от центра г…
Дом 5 спален
Mindelo, Португалия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
260 м²
Количество этажей 2
€ 430,000
Дом с 5 спальнями и с участком земли 990 м2, расположенный в Миндело рядом со станцией метро…
Дом 7 спален
Amarante, Португалия
9 Количество комнат
6 ванных комнат
541 м²
Количество этажей 3
€ 750,000
Дом расположен на вершине долины, откуда открывается захватывающий панорамный вид на горы Ал…
Вилла 4 спальни
Порту, Португалия
6 Количество комнат
5 ванных комнат
428 м²
Количество этажей 3
€ 1,095,000
Великолепная вилла с тремя этажами и 4 фасадами, расположенная в 300 м от пляжа, с закрытым …
Дуплекс 2 спальни
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
95 м²
€ 291,000
Двухуровневая квартира с 2спальнями, площадью 95 кв. м, расположена в новом комплексе, котор…
Дуплекс 1 спальня
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
83 м²
€ 383,640
Квартира 1 спальня дуплекс площадью 73 кв. м, и балконом 10 м2 в обновленном зда…
Дуплекс 2 спальни
Lordelo do Ouro e Massarelos, Португалия
94 м²
€ 440,000
Двухуровневые апартаменты с 2 спальнями и балконом 5,4 м2 в жилом комплексе Anza Boa Hora.Жи…
Вилла 6 спален
Tamega e Sousa, Португалия
6 ванных комнат
€ 985,000
Современная вилла с садом, бассейном и гаражом. Эта вилла имеет высококачественную отделку и…
Дом 3 спальни
Tamega e Sousa, Португалия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 700,000
Дом находится в привилегированной зоне Мирамар, Вила Нова де Гаиа, пригород города Порту. Ми…
Вилла 5 спален
Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
5 Количество комнат
5 ванных комнат
474 м²
€ 1,980,000
Вилла 5 спален
Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
5 Количество комнат
5 ванных комнат
433 м²
Количество этажей 3
€ 1,475,000
Дом 2 спальни с Покупка недвижимости, с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство
Vila Nova de Gaia, Португалия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 588,000
Жилой комплекс расположен в самом сердце исторического центра Вила Нова де Гайя. Квартиры…
Дом 4 спальни
Marco de Canaveses, Португалия
4 Количество комнат
4 ванных комнат
€ 299,000
Вилла 5 спален
Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
5 Количество комнат
5 ванных комнат
433 м²
€ 1,450,000
Вилла 5 спален
Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, Португалия
5 Количество комнат
5 ванных комнат
433 м²
€ 1,499,000
Дом 4 спальни
Gondomar, Португалия
1 504 м²
€ 2,000,000
Великолепный дом находятся в городе Гондомар, всего в 8 км от административного центра реги…
Дом 4 спальни
Порту, Португалия
626 м²
€ 1,180,000
Великолепный дом, выполненный в современном стиле, расположен в одном из красивейших городо…
Дом 5 спален
Trofa, Португалия
830 м²
€ 700,000
Прекрасный дом находится в городе Трофа, расположенном в 22 км от центра региона, одного из…
Дом 5 спален
Foz do Sousa, Португалия
1 180 м²
€ 650,000
Роскошный дом находится в городе Вила-Нова-ди-Гая в регионе Порту, северная Португалия. Вил…
Дом 5 спален
Foz do Sousa, Португалия
353 м²
€ 750,000
Чудесный дом расположен в северной части Португалии, недалеко от одного из красивейших горо…
Дом 4 спальни
Foz do Sousa, Португалия
3 629 м²
€ 580,000
Замечательный дом находится в Вила-Нова-ди-Гая, северная Португалия. Город расположен на пр…
Параметры недвижимости в Округ Порту, Португалия
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты