Купить пентхаус с бассейном в Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия

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Параметры недвижимости в Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
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