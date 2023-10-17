Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Португалия
  4. Лиссабон
  5. Виллы

Виллы в Лиссабоне, Португалия

Вилла В архив
Очистить
1 объект найдено
Вилла 1 спальня с двором в Лиссабон, Португалия
Вилла 1 спальня с двором
Лиссабон, Португалия
Количество спален 1
Площадь 335 м²
Таунхаус с тремя спальнями Т3 площадью 335m² Quinta Paço do Lumiar - архитектурный проект Эд…
€1,70 млн

Параметры недвижимости в Лиссабоне, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти