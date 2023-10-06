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Шале в Португалии

Центральный регион
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Шале В архив
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8 объектов найдено
Шале 5 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Португалия, Португалия
Шале 5 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Португалия, Португалия
Количество спален 5
Площадь 350 м²
Поместье с собственными виноградниками находится в районе Сантьягу-душ-Вельюш, округ Лиссабо…
€1,43 млн
Шале с садом, с сауной, с личным бассейном в Португалия, Португалия
Шале с садом, с сауной, с личным бассейном
Португалия, Португалия
Площадь 12 м²
Прекрасное имение в Фару, Потругалия, состоит из трех домов и располагается на участке площа…
€4,50 млн
Шале с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Бейра-Интериор-Норте, Португалия
Шале с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Бейра-Интериор-Норте, Португалия
Площадь 10 м²
Восхитительное шале расположено в Гуарде на севере Португалии. Шале было построено в 20 веке…
€1,20 млн
Шале 4 спальни с мебелью, с гаражом, в центре города в Синтра, Португалия
Шале 4 спальни с мебелью, с гаражом, в центре города
Синтра, Португалия
Количество спален 4
Площадь 749 м²
Дом расположен между горами Серра да Синтра и городом Синтра. Поместье занимает почти 8 000…
€6,50 млн
Шале 5 спален с кондиционером, с гаражом, с садом в Cascais, Португалия
Шале 5 спален с кондиционером, с гаражом, с садом
Cascais, Португалия
Количество спален 5
Площадь 2 000 м²
Эксклюзивный особняк с видом на море расположен в районе Каркавелуш муниципалитета Кашкайш, …
€18,00 млн
Шале 12 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом в West, Португалия
Шале 12 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
West, Португалия
Количество спален 12
Площадь 1 275 м²
Роскошный дворец расположен в Лиссабоне, Португалии. Дом площадью 1084 кв.м (общая площадь 1…
€4,40 млн
Шале 5 спален с кондиционером, с гаражом, с отоплением в West, Португалия
Шале 5 спален с кондиционером, с гаражом, с отоплением
West, Португалия
Количество спален 5
Площадь 700 м²
Этот прекрасный особняк находится в столице Португалии, городе контрастов Лиссабоне.
€1,20 млн
Шале 11 спален с мебелью, в центре города, с садом в Синтра, Португалия
Шале 11 спален с мебелью, в центре города, с садом
Синтра, Португалия
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 466 м²
Элегантный особняк, построенный в 19 веке по проекту итальянского архитектора, находится в и…
€6

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