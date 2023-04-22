Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Северный
  4. Tamega e Sousa
  5. Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria

Жильё в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия

31 объект найдено
Квартира 1 спальня в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Квартира 1 спальня
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м² 2 Этаж
€ 430,000
Квартира общей площадью 53,8 м2 в историческом центре Порту. Она расположена в живописном…
Студия 2 спальни в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Студия 2 спальни
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 58 м²
€ 32,000,000
Отель расположен по адресу Rua De Belmonte 103, в самом сердце исторического центра города П…
Студия 2 спальни в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Студия 2 спальни
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
2 ванных комнат 91 м² 1 Этаж
€ 420,500,000
Комплекс Bons-Jardins, разработанный для того, чтобы дать жильцам ощущение сельской жизни в …
Квартира 3 спальни в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Квартира 3 спальни
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 153 м² 2 Этаж
€ 795,000
Квартира Дуплекс с 3 спальнями, с видом на реку Дору и знаменитый пирс "Marina da Afura…
Квартира 2 спальни в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Квартира 2 спальни
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 138 м² 2 Этаж
€ 475,000
Новая квартира с 2 спальнями в нескольких метрах от реки, расположенная в тихом, жилом район…
Квартира 2 спальни в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Квартира 2 спальни
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 124 м² 4 Этаж
€ 430,480
Расположенная в центре Порту, эта квартира находится в застройке высокого стандарта, имеет у…
Квартира 1 спальня в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Квартира 1 спальня
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м² 3 Этаж
€ 155,000
Квартира с 1 спальней, 48 м2 жилой площади. В состав входят: - гостиная с выходом на б…
Квартира 1 спальня в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Квартира 1 спальня
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1 Этаж
€ 400,000
Совершенно новая квартира с 1 спальней, расположенная в центральном города Порту, в Санто-Ил…
Квартира 2 спальни в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Квартира 2 спальни
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 206 м² 1 Этаж
€ 740,000
Великолепная квартира с 2-мя спальнями, расположенная в нескольких метрах от реки Доуру в Ви…
Квартира 2 спальни в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Квартира 2 спальни
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
70 м²
€ 325,000
Двухуровневая квартира с 2 спальнями- 1-й этаж: гостиная, полностью оборудованная кухня с пл…
Квартира 2 спальни в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Квартира 2 спальни
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
75 м²
€ 412,000
Это апартаменты не доля в отеле, а квартира в собственность. Подходит на Золотую визу, т.к. …
Дуплекс 2 спальни в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Дуплекс 2 спальни
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
95 м²
€ 291,000
Двухуровневая квартира с 2спальнями, площадью 95 кв. м, расположена в новом комплексе, котор…
Квартира 1 спальня в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Квартира 1 спальня
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
70 м²
€ 400,000
Квартира с 1 спальней, площадью 66 кв.м., с балконом площадью 4,42 кв.м., расположенная в жи…
Дуплекс 1 спальня в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Дуплекс 1 спальня
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
83 м²
€ 383,640
Квартира 1 спальня дуплекс площадью 73 кв. м, и балконом 10 м2   в обновленном зда…
Квартира 1 спальня в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Квартира 1 спальня
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
48 м²
€ 320,000
Апартаменты с 1 спальней площадью 48 кв.м и балконом площадью 6 кв.м в новом комплексе в ист…
Квартира 2 спальни в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Квартира 2 спальни
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
2 ванных комнат 117 м²
Цена по запросу
Таун-хаус с 2 спальнями и частной площадью 75,45 м2, состоящий из 2 спален, 2 ванных комнат,…
Квартира 1 спальня в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Квартира 1 спальня
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м² Количество этажей 6
€ 250,000
Апартаменты T0 в 300 метрах от станции метро Trindade. Квартира площадью 40 м2, с террасо…
Квартира 2 спальни в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Квартира 2 спальни
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 80 м² Количество этажей 6
€ 432,000
2-комнатная квартира в 300 метрах от станции метро Trindade. Квартира с 80 м2 жилой площа…
Квартира 1 спальня в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Квартира 1 спальня
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м² 2/6 Этаж
€ 235,000
Апартаменты с 1-ой спальней, площадью 45 кв.м. В 300 м от станции метро Trindade.В апартамен…
Квартира 1 спальня в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Квартира 1 спальня
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м² 5/6 Этаж
€ 242,000
Апартаменты с 1-ой спальней, площадью 45 кв.м. В 300 м от станции метро Trindade.В апартамен…
Квартира 2 спальни в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Квартира 2 спальни
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
87 м²
€ 558,000
Это апартаменты не доля в отеле, а квартира в собственность. Подходит на Золотую в…
Квартира 4 спальни в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Квартира 4 спальни
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
5 Количество комнат 4 ванных комнат 290 м² 2 Этаж
€ 1,240,000
Квартира с главным входом в комплекс через существующую и полностью отреставрированную парад…
Квартира 2 спальни в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Квартира 2 спальни
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 111 м² 1 Этаж
€ 425,000
Квартира с главным входом в комплекс через существующую и полностью отреставрированную парад…
Квартира 1 спальня в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Квартира 1 спальня
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 66 м² 1/4 Этаж
€ 263,000
Квартира с главным входом в комплекс через существующую и полностью отреставрированную парад…
Квартира 3 спальни в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Квартира 3 спальни
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 212 м² 5/5 Этаж
€ 1,085,000
Жилой комплекс в историческом здании, который является одним из самых интересных в городе По…
Квартира 3 спальни в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Квартира 3 спальни
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 220 м² 4/6 Этаж
€ 1,025,000
Жилой комплекс в историческом здании, который является одним из самых интересных в городе По…
Квартира 3 спальни в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Квартира 3 спальни
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 156 м² 3/4 Этаж
€ 780,000
Жилой комплекс в историческом здании, который является одним из самых интересных в городе По…
Квартира 2 спальни в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Квартира 2 спальни
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 113 м² 5/6 Этаж
€ 500,000
Жилой комплекс в историческом здании, который является одним из самых интересных в городе По…
Квартира 1 спальня в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Квартира 1 спальня
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 65 м² 1/5 Этаж
€ 265,000
Жилой комплекс в историческом здании, который является одним из самых интересных в городе По…
Квартира 1 спальня в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Квартира 1 спальня
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
62 м²
€ 410,000
Проект предлагает опцию приобретения вида на жительство по программе «золотая виз…

Параметры недвижимости в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти