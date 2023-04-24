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Жильё в Castro Marim, Португалия

18 объектов найдено
Вилла 3 спальни в Castro Marim, Португалия
Вилла 3 спальни
Castro Marim, Португалия
2 ванных комнат
€ 575,000
Современная одноэтажная вилла, расположенная на участке земли площадью 450 м2, построенная и…
Квартира 1 спальня в Sao Bartolomeu, Португалия
Квартира 1 спальня
Sao Bartolomeu, Португалия
84 м²
€ 600,000
Проект Verde Lago Resort предлагает гарантированную минимальную доходность до 5% в год …
Таунхаус 3 спальни в Sao Bartolomeu, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Sao Bartolomeu, Португалия
217 м²
€ 750,000
Проект Verde Lago Resort предлагает гарантированную минимальную доходность до 5% в год …
Вилла 4 спальни в Sao Bartolomeu, Португалия
Вилла 4 спальни
Sao Bartolomeu, Португалия
552 м²
€ 1,550,000
Проект Verde Lago Resort предлагает гарантированную минимальную доходность до 5% в год …
Квартира 2 спальни в Sao Bartolomeu, Португалия
Квартира 2 спальни
Sao Bartolomeu, Португалия
99 м²
€ 750,000
Проект Verde Lago Resort предлагает гарантированную минимальную доходность до 5% в год …
Таунхаус 3 спальни в Castro Marim, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Castro Marim, Португалия
3 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 450,000
Дом 5 спален в Sao Bartolomeu, Португалия
Дом 5 спален
Sao Bartolomeu, Португалия
5 Количество комнат 4 ванных комнат 2 Этаж
€ 895,000
Таунхаус 3 спальни в Sao Bartolomeu, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Sao Bartolomeu, Португалия
3 Количество комнат 4 ванных комнат 220 м²
€ 469,000
Таунхаус 3 спальни в Sao Bartolomeu, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Sao Bartolomeu, Португалия
3 Количество комнат 3 ванных комнат
€ 433,500
Таунхаус 3 спальни в Sao Bartolomeu, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Sao Bartolomeu, Португалия
3 Количество комнат 3 ванных комнат
€ 445,000
Таунхаус 3 спальни в Sao Bartolomeu, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Sao Bartolomeu, Португалия
3 Количество комнат 3 ванных комнат
€ 450,000
Таунхаус 2 спальни в Sao Bartolomeu, Португалия
Таунхаус 2 спальни
Sao Bartolomeu, Португалия
2 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 365,000
Таунхаус 2 спальни в Sao Bartolomeu, Португалия
Таунхаус 2 спальни
Sao Bartolomeu, Португалия
2 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 375,000
Таунхаус 2 спальни в Sao Bartolomeu, Португалия
Таунхаус 2 спальни
Sao Bartolomeu, Португалия
2 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 357,500
Таунхаус 2 спальни в Castro Marim, Португалия
Таунхаус 2 спальни
Castro Marim, Португалия
2 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 365,000
Таунхаус 3 спальни в Sao Bartolomeu, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Sao Bartolomeu, Португалия
3 Количество комнат 3 ванных комнат
€ 400,000
Таунхаус 3 спальни в Sao Bartolomeu, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Sao Bartolomeu, Португалия
3 Количество комнат 3 ванных комнат
€ 390,000
Таунхаус 3 спальни в Sao Bartolomeu, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Sao Bartolomeu, Португалия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 220 м²
€ 440,000
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