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Португалия
Центральный регион
West
Arroios
Жильё в Arroios, Португалия
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23 объекта найдено
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Квартира 1 спальня
Arroios, Португалия
2
1
58 м²
7/7
€ 504,000
Квартира 2 спальни
Arroios, Португалия
3
2
89 м²
5/7
€ 712,000
Квартира 2 спальни
Arroios, Португалия
3
2
123 м²
7/7
€ 924,000
Квартира 1 спальня
Arroios, Португалия
1
50 м²
€ 365,000
Квартира 2 спальни
Arroios, Португалия
2
120 м²
€ 685,000
Квартира 2 спальни
Arroios, Португалия
2
93 м²
€ 550,000
Квартира 2 спальни
Arroios, Португалия
2
93 м²
€ 550,000
Квартира 1 спальня
Arroios, Португалия
1
55 м²
€ 350,000
Квартира 2 спальни
Arroios, Португалия
2
96 м²
€ 635,000
Пентхаус 4 спальни
Arroios, Португалия
4
210 м²
€ 850,000
Квартира 1 спальня
Arroios, Португалия
1
1
€ 355,000
Квартира 2 спальни
Arroios, Португалия
3
80 м²
€ 298,000
Квартира 1 спальня
Arroios, Португалия
1
68 м²
€ 696,456
Квартира 2 спальни
Arroios, Португалия
2
185 м²
€ 1,881,000
Квартира 1 спальня
Arroios, Португалия
1
68 м²
€ 733,824
Квартира 1 спальня
Arroios, Португалия
1
68 м²
€ 754,192
Квартира 1 спальня
Arroios, Португалия
1
162 м²
€ 1,950,642
Квартира 2 спальни
Arroios, Португалия
2
185 м²
€ 2,050,860
Квартира 1 спальня
Arroios, Португалия
1
41 м²
€ 500,000
Квартира 1 спальня
Arroios, Португалия
1
1
45 м²
€ 280,000
Квартира 1 спальня
Arroios, Португалия
1
1
45 м²
€ 275,000
Квартира 2 спальни
Arroios, Португалия
2
117 м²
€ 589,000
Дуплекс 3 спальни
Arroios, Португалия
3
155 м²
€ 750,000
Параметры недвижимости в Arroios, Португалия
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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