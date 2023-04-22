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Дома в Варминско-Мазурское воеводство, Польша

gmina Barczewo
1
gmina Ostroda
1
gmina Stawiguda
1
Барчево
1
3 объекта найдено
Дом 10 спален в Katno, Польша
Дом 10 спален
Katno, Польша
10 Количество комнат 10 ванных комнат 643 м²
€ 764,375
Резиденция / Гостевой дом / Агротуризм Я приглашаю вас ознакомиться с предложением проживани…
Особняк в Stawiguda, Польша
Особняк
Stawiguda, Польша
Количество этажей 2
€ 691,396
RESIDENCE / GUEST HOUSE / SPA / WEDDING ROOM Резиденция идеально подходит для жизни или веде…
Дом 3 спальни в Барчево, Польша
Дом 3 спальни
Барчево, Польша
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 255,973
ДОМ КОМОД С БАССЕЙНОМ Большой и комфортабельный дом с бассейном расположен в Барчево на ул. …

Параметры недвижимости в Варминско-Мазурское воеводство, Польша

с видом на горы
недорогая
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