Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Великопольское воеводство
  4. Пильский повят
  5. Пила
  6. Дома

Купить дом в Пила, Польша

5 объектов найдено
Дом 4 спальнив Пила, Польша
Дом 4 спальни
Пила, Польша
134 м²
€ 174,958
Продается отдельно стоящий дом с полезной площадью ок. 106 м 2 расположен на тихой улице в О…
Дом 6 спаленв Пила, Польша
Дом 6 спален
Пила, Польша
302 м²
€ 228,299
Дом 6 спаленв Пила, Польша
Дом 6 спален
Пила, Польша
302 м²
€ 228,299
Дом 5 спаленв Пила, Польша
Дом 5 спален
Пила, Польша
130 м²
€ 168,557
Дом на одну семью после ремонта расположен в тихой и просторной части Верхнего района в Пиле…
Дом 6 спаленв Пила, Польша
Дом 6 спален
Пила, Польша
320 м²
€ 191,814
Realting.com
Перейти