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Дома в Пясечно, Польша

3 объекта найдено
Дом 4 спальни в Пясечно, Польша
Дом 4 спальни
Пясечно, Польша
5 Количество комнат 3 ванных комнат 190 м² Количество этажей 1
€ 405,937
Живописный одноэтажный дом с садом и джакузи на продажу в Варшаве, Piaseczno #12882 Зв…
Дом 4 спальни в Пясечно, Польша
Дом 4 спальни
Пясечно, Польша
5 Количество комнат 3 ванных комнат 331 м² Количество этажей 2
€ 526,582
Продается отличный дом с садом и бассейном в Варшаве, Piaseczno #12897 Звоните +485746…
Дом 9 комнат в Пясечно, Польша
Дом 9 комнат
Пясечно, Польша
9 Количество комнат 3 ванных комнат 296 м² Количество этажей 1
€ 599,628
Продаётся дом 296 кв.м 10 комнат пригород Варшавы г. Piaseczno, ул. Tadeusza Kościuszki В…
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