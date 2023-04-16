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Купить дом в Марки, Польша

8 объектов найдено
Таунхаус 2 спальнив Марки, Польша
Таунхаус 2 спальни
Марки, Польша
3 Количество комнат 1 ванных комнат 148 м² 1/2 Этаж
€ 197,886
Продаётся современный 3-х комнатный таунхаус 148 кв.м пригород Варшавы г. Marki Формально…
Дом 4 спальнив Марки, Польша
Дом 4 спальни
Марки, Польша
5 Количество комнат 2 ванных комнат 94 м² Количество этажей 3
€ 143,598
Продаются дома 5 комнат в пригороде Варшавы Ząbki Представляем новые дома-таунхаусы в приго…
Дом 4 спальнив Марки, Польша
Дом 4 спальни
Марки, Польша
6 Количество комнат 1 ванных комнат 150 м² Количество этажей 2
€ 200,506
Дом с большим садом и частной парковкой Marki Struga, Варшава #12286   Звоните…
Дом 4 комнатыв Марки, Польша
Дом 4 комнаты
Марки, Польша
4 Количество комнат 130 м²
€ 362,216
Дом 4 комнатыв Марки, Польша
Дом 4 комнаты
Марки, Польша
4 Количество комнат 146 м²
€ 156,960
Дом 5 комнатв Марки, Польша
Дом 5 комнат
Марки, Польша
5 Количество комнат 164 м²
€ 150,923
Дом 7 комнатв Марки, Польша
Дом 7 комнат
Марки, Польша
7 Количество комнат 275 м²
€ 259,588
Дом 3 комнатыв Марки, Польша
Дом 3 комнаты
Марки, Польша
3 Количество комнат 148 м² 1 Этаж
€ 193,182
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