Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Мазовецкое воеводство
  4. Воломинский повят
  5. gmina Wolomin
  6. Дома

Купить дом в gmina Wolomin, Польша

Воломин
6
10 объектов найдено
Дом 5 комнатв Воломин, Польша
Дом 5 комнат
Воломин, Польша
5 Количество комнат 224 м²
€ 242,036
Дом 4 комнатыв Lipinki, Польша
Дом 4 комнаты
Lipinki, Польша
4 Количество комнат 159 м²
€ 170,646
Дом 6 комнатв Воломин, Польша
Дом 6 комнат
Воломин, Польша
6 Количество комнат 215 м²
€ 244,070
Дом 5 комнатв Zagosciniec, Польша
Дом 5 комнат
Zagosciniec, Польша
5 Количество комнат 186 м²
€ 213,561
Дом 6 комнатв Воломин, Польша
Дом 6 комнат
Воломин, Польша
6 Количество комнат 381 м²
€ 343,732
Дом 5 комнатв Zagosciniec, Польша
Дом 5 комнат
Zagosciniec, Польша
5 Количество комнат 140 м²
€ 168,612
Дом 6 комнатв Воломин, Польша
Дом 6 комнат
Воломин, Польша
6 Количество комнат 200 м²
€ 306,026
Отличное расположение в Кобылке!!! Очень функциональный дом в центре Кобылки - ул. Варшава,…
Дом 7 комнатв Воломин, Польша
Дом 7 комнат
Воломин, Польша
7 Количество комнат 152 м²
€ 224,216
Основная информация: Дом отдельно стоящий, расположенный в зеленой зоне среди домов на одну …
Дом 7 комнатв Lipinki, Польша
Дом 7 комнат
Lipinki, Польша
7 Количество комнат 320 м²
€ 138,229
Мы предлагаем к продаже большой функциональный дом в Lipinkach около Wołomina.Дом идеально о…
Дом 4 спальнив Воломин, Польша
Дом 4 спальни
Воломин, Польша
9 Количество комнат 200 м²
€ 144,833
Если вы ищете участок для инвестиций, позвоните нам. Продается участок в самом центре Воломи…

Параметры недвижимости в gmina Wolomin, Польша

с видом на горы
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти