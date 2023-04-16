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Купить дом в gmina Tarnowo Podgorne, Польша

12 объектов найдено
Дом 3 спальнив Lusowo, Польша
Дом 3 спальни
Lusowo, Польша
90 м²
€ 162,156
Я приглашаю вас на ( gm. Допиво ). В этом городе недалеко от Познани вас ждет оригинальное и…
Дом 4 спальнив Rumianek, Польша
Дом 4 спальни
Rumianek, Польша
130 м²
€ 170,478
ВНИЗ ЦЕНА!!!! Я рекомендую предложение 4 – мирного дома, расположенного в Румянко в коммуне …
Дом 5 спаленв Tarnowo Podgorne, Польша
Дом 5 спален
Tarnowo Podgorne, Польша
150 м²
€ 181,359
Я рекомендую предложение 5-комнатного близнеца, расположенного в Тарнов Подгорный, на улице …
Дом 7 спаленв Baranowo, Польша
Дом 7 спален
Baranowo, Польша
305 м²
€ 424,594
Возможность принятия другой собственности в поселке Я приглашаю вас купить со вкусом обставл…
Дом 5 спаленв Tarnowo Podgorne, Польша
Дом 5 спален
Tarnowo Podgorne, Польша
188 м²
€ 277,159
Вот дом, который оправдает ваши ожидания: хорошо построенный и идеально расположенный – пешк…
Дом 6 спаленв Tarnowo Podgorne, Польша
Дом 6 спален
Tarnowo Podgorne, Польша
222 м²
€ 305,110
Если вы мечтаете о просторном доме с большим развитым садом, это предложение для вас! Продае…
Дом 5 спаленв Baranowo, Польша
Дом 5 спален
Baranowo, Польша
150 м²
€ 234,700
НА ПОРТЕНЦИАЛЬНУЮ ЦЕНУ 1 115 000 PLN Citrus Housing Estate характеризуется высокой эстетикой…
Дом 3 спальнив Batorowo, Польша
Дом 3 спальни
Batorowo, Польша
84 м²
€ 191,814
Если вы цените мир и пространство и хотите жить недалеко от Познани, это предложение для вас…
Дом 4 спальнив Baranowo, Польша
Дом 4 спальни
Baranowo, Польша
150 м²
€ 234,700
Продается средний сегмент площадью 150 м2 расположен на оси. Цитрусовые в Скожеви под Познан…
Дом 4 спальнив Baranowo, Польша
Дом 4 спальни
Baranowo, Польша
87 м²
€ 148,288
Отличное расположение в Przeźmierów, на ул. Граница. Одноэтажный 4-комнатный дом с высоким п…
Дом 4 спальнив Lusowko, Польша
Дом 4 спальни
Lusowko, Польша
101 м²
€ 124,818
Я приглашаю вас ознакомиться с предложением о продаже одноэтажного дома в двухквартирном дом…
Дом 4 спальнив Batorowo, Польша
Дом 4 спальни
Batorowo, Польша
120 м²
€ 157,676
Для продажи мы рекомендуем дом-близнец, расположенный на окраине Скоржевы и Домброва в комму…

Параметры недвижимости в gmina Tarnowo Podgorne, Польша

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