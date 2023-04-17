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Купить недвижимость в gmina Parzeczew, Польша

11 объектов найдено
Квартира 3 комнатыв Skorka, Польша
Квартира 3 комнаты
Skorka, Польша
3 Количество комнат 180 м² 3 Этаж
€ 935,603
Дом 5 комнатв Skorka, Польша
Дом 5 комнат
Skorka, Польша
5 Количество комнат 325 м²
€ 1,210,182
Квартира 4 комнатыв Skorka, Польша
Квартира 4 комнаты
Skorka, Польша
4 Количество комнат 83 м² 3 Этаж
€ 162,510
Дом 5 комнатв Skorka, Польша
Дом 5 комнат
Skorka, Польша
5 Количество комнат 149 м²
€ 146,385
Квартира 5 комнатв Skorka, Польша
Квартира 5 комнат
Skorka, Польша
5 Количество комнат 134 м² 5 Этаж
€ 339,156
Эта квартира на пятом и шестом этажах является идеальным местом для создания проекта в соотв…
Дом 5 комнатв Skorka, Польша
Дом 5 комнат
Skorka, Польша
5 Количество комнат 206 м²
€ 465,767
Дом 4 комнатыв Skorka, Польша
Дом 4 комнаты
Skorka, Польша
4 Количество комнат 150 м²
€ 142,608
Двухквартирные дома в состоянии застройки площадью около 150 м2 на участке около 500 м2 в Гу…
Дом 4 комнатыв Skorka, Польша
Дом 4 комнаты
Skorka, Польша
4 Количество комнат 150 м²
€ 142,608
Двухквартирные дома в состоянии застройки площадью около 150 м2 на участке около 500 м2 в Гу…
Дом 4 комнатыв Skorka, Польша
Дом 4 комнаты
Skorka, Польша
4 Количество комнат 150 м²
€ 142,608
Двухквартирные дома в состоянии застройки площадью около 150 м2 на участке около 500 м2 в Гу…
Дом 7 комнатв Skorka, Польша
Дом 7 комнат
Skorka, Польша
7 Количество комнат 448 м²
€ 915,263
Дом 5 комнатв Skorka, Польша
Дом 5 комнат
Skorka, Польша
5 Количество комнат 133 м²
€ 223,731

Параметры недвижимости в gmina Parzeczew, Польша

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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