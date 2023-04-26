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Дома в gmina Lomianki, Польша

Ломянки
5
5 объектов найдено
Дом 3 спальни в Ломянки, Польша
Дом 3 спальни
Ломянки, Польша
4 Количество комнат 1 ванных комнат 152 м² Количество этажей 2
€ 251,568
Продается красивый двухквартирный дом в закрытом комплексе в Łomianki, Варшава #12908 …
Особняк 4 спальни в Ломянки, Польша
Особняк 4 спальни
Ломянки, Польша
6 Количество комнат 2 ванных комнат 300 м² Количество этажей 3
€ 675,911
Продаётся оригинальный дом 300 кв.м 6 комнат пригород Варшавы г. Łomianki, ул. Bolesława Chr…
Особняк 4 спальни в Ломянки, Польша
Особняк 4 спальни
Ломянки, Польша
7 Количество комнат 4 ванных комнат 448 м² Количество этажей 1
€ 906,713
Продаётся современный одноэтажный отдельный дом 448 кв.м 7 комнат пригород Варшавы Łomianki …
Особняк 4 спальни в Ломянки, Польша
Особняк 4 спальни
Ломянки, Польша
7 Количество комнат 4 ванных комнат 525 м² Количество этажей 2
€ 1,321,250
Продаётся элегантный дом (особняк, wolnostojący) 525 кв.м 7 комнат пригород Варшавы г. Łomia…
Таунхаус 3 спальни в Ломянки, Польша
Таунхаус 3 спальни
Ломянки, Польша
5 Количество комнат 2 ванных комнат 123 м² Количество этажей 3
€ 140,595
Мы говорим по-английски // НЕ ПОТСРБНИЙ ДОЗВІЛ МСВ ПОЛЬЩІ // НЕ КУЖИНО РАЗРЕШЕНЬЕ МВД ПОЛЬШИ…

Параметры недвижимости в gmina Lomianki, Польша

с видом на горы
недорогая
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