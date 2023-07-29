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Кондо на Северном Кипре

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1 объект найдено
Кондо 1 спальня в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Кондо 1 спальня
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 1/1
ID: CP-712 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения - Расстояние до моря -150M - Расстояние до …
€ 210,000

Параметры недвижимости на Северном Кипре

недорогая
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