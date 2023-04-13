Вильнюс — небольшой, но уютный европейский город, в котором идеально сочетается романтика средневековья и хорошо развитая инфраструктура.
В каких районах Вильнюса лучше всего покупать недвижимость
Большим спросом пользуется жилье в Вильнюсе в районах:
- Пилайте — один из самых молодых районах Вильнюса. Здесь много новостроек, хорошо развитая социальная инфраструктура, много мест для отдыха. Живут в Пилайте преимущественно молодые семьи в возрасте 30-35 лет.
- Старый город — здесь понравится тем, кто хочет купить жилье в Вильнюсе по выгодной цене, но как можно ближе к центру.
- Шнипишкес — интересный контрастный район, где роскошные новостройки удачно соседствуют со старыми деревянными домами.
Сколько в среднем стоит недвижимость в Вильнюсе
Цены на недвижимость в Вильнюсе зависят от района, архитектуры здания и года его постройки, качества ремонта, наличия мебели и техники.
В среднем недвижимость в Вильнюсе стоит 2160 евро. В пределах 30 тыс. евро на окраине города можно купить небольшую уютную студию площадью 18-27 м² с косметическим ремонтом и необходимой мебелью.
Комфортабельная недвижимость в Вильнюсе в доме, построенном после 2010 года, обойдется не менее чем в 70 тыс. евро.
Можно ли получить ВНЖ в Литве при покупке недвижимости
В Литве лояльные условия для получения ВНЖ иностранными гражданами. Достаточно просто иметь постоянную прописку на территории Литвы. Покупка жилья в Вильнюсе не является основанием для его получения.