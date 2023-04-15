Купить недвижимость в Утенский уезд, Литва

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Квартира 2 комнаты
Pumpuciai, Литва
2 Количество комнат
50 м²
2/2 Этаж
€ 26,500
HIGH BOX AND LIGHT, FULL 2 ROOMS BUYED IN KAVARK, ANOTHER R.! Kavarsk – town in the Anwarf d…
Дом
Miskiniai, Литва
80 м²
Количество этажей 1
€ 69,000
Очистка старых, пушалоты. продано усадьба вместе с участком 13,58 га ЦЕНА 69 000 € Общая инф…
Дом
Vitkunai, Литва
63 м²
Количество этажей 1
€ 20,000
Утенос р., Лилии старые, викинги. 8 продано усадьба ЦЕНА 20000 €. Общая информация: Усадьба…
Дом
Bebarzdziai, Литва
130 м²
Количество этажей 1
€ 65,000
ИНДИЦИРОВАННЫЙ ДОМ ОЦЕНКИ АРХИТЕКТУРЫ K., ЛЮБОЙ ЦЕЛЬ RAJ., НЕ ИМЕЕТ РУБИЧЕСКИХ ЭКДЖИКОВ! ___…
Дом
Зарасай, Литва
182 м²
Количество этажей 2
€ 85,000
ПРОДАНО В ДОМЕ ДВУХ БОЛЬ В ЗАРАЗАХ, В ожидании Г. 32. Чуть более километра от центра города.…
Квартира 2 комнаты
Gulbine, Литва
2 Количество комнат
54 м²
5/5 Этаж
€ 77,000
ПОРЯДОК ПОДЕЛИТЬСЯ 2 КОМНАТЫ БЫЛИ В МОЛУНДАХ, В ДАЛЬНЕЙШИХ ВОРОТАХ ! ОЧЕНЬ ПАТОГ РАСПОЛОЖЕНИ…
Дом
Daujociai, Литва
112 м²
Количество этажей 2
€ 49,000
ЖИВОЙ ДОМ ДЛЯ ДРУГОГО М. VILTIES G. = = = = = = = = <1 <> G1> <>= Для цен…
Дом
Mazeikiai, Литва
83 м²
Количество этажей 1
€ 76,000
83 КВ ОТНОСИТСЯ К. М ДОМ ДО ВОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ С РАЗДЕЛОМ МОЛИДОВ, НИЗКИХ ! SODY RANDASED В АП…
Дом
Vosiunai, Литва
93 м²
Количество этажей 1
€ 25,000
В районе Игналина, в городе Миелаген, продается аккуратная усадьба. Усадьба владеет 33 земля…
Дом
Varkujai, Литва
132 м²
Количество этажей 2
€ 27,000
Большой палец. Хороший стенд площадью 131 кв.м. продается в деревне Варку. усадьба с подлинн…
Дом
Zaliesius, Литва
77 м²
Количество этажей 2
€ 49,000
ОШИБКА КОМЕ ( ИГНАЛЬНЫЙ РАДЖ. ) ТОЛЬКО 50 М. ИЗ ЭРЖИПА. ВЫСОКОЕ СЛОВО К ЦЕЛЕВОМУ И СЕЛЬСКОХО…
Дом
Утена, Литва
77 м²
Количество этажей 2
€ 64,000
В центре Утены, Flower G. log жилой дом на продажу. Есть здание фермы, гараж и теплица. Дом …
Квартира 2 комнаты
Диджясалис, Литва
2 Количество комнат
47 м²
3/4 Этаж
€ 9,900
For sale a newly renovated 2-room apartment with cellars in the district of Ignalina. The h…
Квартира 2 комнаты
Висагинас, Литва
2 Количество комнат
50 м²
1/5 Этаж
€ 27,900
PROCEDURE PROCEDURE 2-HIR ROOMS BUY VISAGINE, VETERAN G.! __________________________________…
Дом
Зарасай, Литва
77 м²
Количество этажей 1
€ 25,000
В ИЗОБРАЖЕНИИ МЕСТО, ЗАРАСОН, СОДИСЕТ С СТАТИНОМ И 9 га РАЗДЕЛ ВЫБРАН! ____________________…
Дом
Putriskes, Литва
43 м²
Количество этажей 1
€ 40,000
Продается усадьба на озере Мольте в деревне на озере Скейтер с 1,55 га. частная зона. Усадьб…
Дом
Girminiai, Литва
269 м²
Количество этажей 4
€ 250,000
IGNALINARY RAJONE, некоторые из девушек, продаются очень ERDVUS 269,26 KV.M. ДОМ С ВОЗМОЖНОС…
Дом
Аникщяй, Литва
204 м²
Количество этажей 2
€ 90,000
Уникальная усадьба на продажу в прекрасном городе Свейлс, Mountaino g.19. Название имеет все…
Дом
Grybeliai, Литва
235 м²
Количество этажей 1
€ 340,000
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВЫМ УДИВИТЕЛЬНЫМ, СВЕТНЫМ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ЗАПЛАНИРОВАННЫМ ДОМОМ ОДНОГО ВЫСОКОГ…
Квартира 3 комнаты
Утена, Литва
3 Количество комнат
85 м²
4/5 Этаж
€ 123,000
с Просторная 3-комнатная квартира на продажу, Kudirkos g. Утена м. Пространства для квартир …
Дом
Butenai, Литва
96 м²
Количество этажей 1
€ 35,000
Уникальный двухконечный трансплантат для продажи в Бутене. В районе Анвара. Деревянный, два …
Дом
Azuozeriai, Литва
145 м²
Количество этажей 1
€ 55,000
ДОМ А. ОДИНОЧНЫЙ Г., DOWNLOG K., ВЫСОКИЕ РАСЫ ДЛЯ ПРОДАЖИ. IKI ANTYK CITY LIMITS ТОЛЬКО 4 KM…
Дом
Аникщяй, Литва
63 м²
Количество этажей 1
€ 15,000
ПОКАЗАТЬ В РАМИО МЕСТЕ ЖИВОТНОЙ ОБЛАСТИ. ГРАНИЦА К . Это красивое, тихое место для вашего о…
Дом
Аникщяй, Литва
188 м²
Количество этажей 2
€ 90,000
Дом
Grybeliai, Литва
280 м²
Количество этажей 2
€ 293,000
Дом
Аникщяй, Литва
133 м²
Количество этажей 1
€ 189,000
Дом
Pasventupys, Литва
287 м²
Количество этажей 2
€ 240,000
В ПРАКТИКЕ ЛИТУАНСКОГО ГОРОДА, ДОМА ESANT, НЕ НАЗНАЧЕНИЕ ГЛОБАЛА И ПАТОГА В МЕСТЕ, СВЯЗЬ ЖИТ…
Дом
Voliskis, Литва
58 м²
Количество этажей 1
€ 25,000
A unique home homestead of the poet John Tokžini, is for sale in a beautiful, supervised vil…
Дом
Pavirinciai, Литва
3 216 м²
Количество этажей 2
€ 650,000
Продается усадебный комплекс Savors площадью 44,97 га на обоих берегах реки Курированный, с …
Дом
Antalge, Литва
764 м²
Количество этажей 2
€ 1,600,000
Новые хозяева ждут уникальный уютный и современно оборудованный центр для проведения меропри…
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