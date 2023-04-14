Литва
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Литве
Новые дома в Литве
Все новостройки в Литве
2
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Литве
Жилая
Квартира в Литве
Дом в Литве
Земельные участки в Литве
Элитная недвижимость в Литве
Найти агента в Литве
Агентства недвижимости в Литве
Агенты в Литве
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Литве
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Литве
Найти агента в Литве
Агентства недвижимости в Литве
Агенты в Литве
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Литве
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Дом
Коттедж
Вилла
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Литва
Клайпедский уезд
Купить недвижимость в Клайпедский уезд, Литва
Клайпеда
95
Паланга
76
Шилуте
14
Неринга
11
Гаргждай
6
Kintai
2
Endriejavas
1
Katyciai
1
Русне
1
Показать больше
Показать меньше
Очистить
280 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Дом
Mazuriskiai, Литва
80 м²
Количество этажей 2
€ 157,000
В НАПИСИ ТРУДИЕТ ПРОДАЕТСЯ НОВЫМ В 2-HIR ВЫСОКОЙ СУБЛОКИРОВАННОЙ ЖИЗНИ 2-HIGH HIGH. Туннели…
Дом
Клайпеда, Литва
122 м²
Количество этажей 2
€ 200,000
"«КАК В МОЛИТВЕ» рядом с Клайпедой САЛЛОУ оснащен КОТЕДЖ ! __________________________ Зелена…
Квартира 2 комнаты
Клайпеда, Литва
2 Количество комнат
56 м²
3/3 Этаж
€ 170,000
В ТАМОЖЕННЫХ 2 НОМЕРАХ ВЫСОКАЯ ОБЛАСТЬ И ИЗОБРАЖЕНИЕ В СТАРОМ = = = = = = = = = = <1>…
Квартира 1 комната
Гаргждай, Литва
1 Количество комнат
32 м²
4/9 Этаж
€ 49,900
ПРОДАЖА 1 КОМНАТ ( 32,30 кв.м. ) BUTH IN WING G., В КЛАССЕ. = = = = = = = = = <1> <…
Квартира 1 комната
Паланга, Литва
1 Количество комнат
21 м²
1/3 Этаж
€ 83,900
Лето прямо здесь, а у вас уже есть летний домик на берегу моря? Приходите и оставайтесь здес…
Квартира 1 комната
Клайпеда, Литва
1 Количество комнат
27 м²
4/4 Этаж
€ 48,500
ДОМ УЖЕ СТРОИТЕЛЬНЫЙ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН Удобный автомобильный к…
Квартира 1 комната
Клайпеда, Литва
1 Количество комнат
27 м²
3/4 Этаж
€ 49,000
ДОМ УЖЕ СТРОИТЕЛЬНЫЙ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН Удобный автомобильный к…
Дом
Паланга, Литва
80 м²
Количество этажей 2
€ 219,900
IN PALANG, IN THE HISTER OF THE WAY, STATOMS NEW HOME. THE COTED OF THIS YEAR, WHERE IS SUBL…
Дом
Паланга, Литва
80 м²
Количество этажей 2
€ 225,900
Коттедж, уже построенный на Паланге, Остее, в настоящее время продается. Частичная отделка, …
Дом
Паланга, Литва
40 м²
Количество этажей 2
€ 204,000
IN THE KUNIGIN, ALL GREETS FOR THE SIGNAL BUY. FULL EQUIPMENT, WITH ALL REQUIREMENTS WHITE,…
Квартира 2 комнаты
Клайпеда, Литва
2 Количество комнат
49 м²
2/2 Этаж
€ 86,000
ПРОДАНО 2 - ИХ НОМЕРА НЕПРАВИЛЬНО С 3 А. РАЗДЕЛ КАРТЫ В тихом месте в северной части города…
Квартира 2 комнаты
Клайпеда, Литва
2 Количество комнат
45 м²
1/5 Этаж
€ 66,800
SELLED 2 K. BUTAS 45.32 sq.m WHITE PR. near the Baltic pr. ring ----------------------------…
Квартира 2 комнаты
Клайпеда, Литва
2 Количество комнат
64 м²
8/20 Этаж
€ 148,000
ЦЕНТР КЛИЕНСА, ВСЕ СТАРЫЙ, НА ПИТАЛЬНОЙ КАЧЕСТВЕ ОК, ВЕРТИНГ МЫ ИМЕЕМ МИНИУМ Г. 11, 2-х ДОМ …
Дом
Rokai, Литва
100 м²
Количество этажей 1
€ 120,000
Недавно образованный квартал жилой поселок "Новый Рокай". Столица Клайпеда представляет уни…
Дом
Клайпеда, Литва
140 м²
Количество этажей 2
€ 168,000
New Your home in Klaipeda's office - Climbing village! Just minutes before Klaipeda city cen…
Дом
Клайпеда, Литва
140 м²
Количество этажей 2
€ 168,000
Новый Ваш дом в офисе Клайпеды - Восхождение на деревню! Всего за несколько минут до центра …
Дом
Паланга, Литва
80 м²
Количество этажей 2
€ 189,900
В ПАЛАНГЕ, В ЕГО ПУТИ, СТАТОМЫ НОВЫЙ ДОМ. КОТ, КОТОРЫЙ ЭТОГО ГОДА, ГДЕ СУБЛОЦИРОВАНО АНАЛОГИ…
Дом
Паланга, Литва
80 м²
Количество этажей 2
€ 169,900
In the cozy and small residential area “Green wave” a spacious cottage is sold. A reliable …
Дом
Паланга, Литва
135 м²
Количество этажей 2
€ 295,000
В Паланге на улице Остеа строятся два новых индивидуальных дома. 135 кв.м., 3 акра земли, 4…
Дом
Паланга, Литва
79 м²
Количество этажей 2
€ 139,900
В уютном и небольшом жилом районе “ Зеленая волна ” продается просторный коттедж. Надежный …
Квартира 2 комнаты
Паланга, Литва
2 Количество комнат
64 м²
2/3 Этаж
€ 140,000
Продается в Gianti, в Паланге, просторная с автономным отоплением 2-комнатная квартира. Фоку…
Квартира 3 комнаты
Паланга, Литва
3 Количество комнат
48 м²
1/2 Этаж
€ 152,900
ЦЕНТР ПАЛАНОСА ВЫБРАЕТСЯ НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С ТЕРАСА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ. Квартира светлая, б…
Квартира 2 комнаты
Клайпеда, Литва
2 Количество комнат
68 м²
9/22 Этаж
€ 130,000
ПРОДАЖА 2 - ИХ НОМЕРА ПОКУПАТЕЛИ, ЧТОБЫ БЫТЬ В ЗДАНИИ Продается функциональная двухкомнатна…
Квартира 2 комнаты
Клайпеда, Литва
2 Количество комнат
42 м²
3/4 Этаж
€ 49,900
ПРОДАНО 2 К. BUTAS 42.17 кв.м Миния г. возле реслинга --------------------------------------…
Квартира 3 комнаты
Клайпеда, Литва
3 Количество комнат
71 м²
4/9 Этаж
€ 82,800
ПРОДАНО 3 К. BUTAS 71 кв.м Mountainome g. возле реслинга -----------------------------------…
Дом
Гаргждай, Литва
205 м²
Количество этажей 2
€ 290,000
ПРОДАНО В ПОДПИСАННОМ И ЛЮБОВНОМ ДОМЕ В НОВОМ КАЛРАНТЕ Продается очень контролируемый, прос…
Дом
Kiauleikiai, Литва
61 м²
Количество этажей 2
€ 83,000
Бревенчатый дом на продажу Свинина к. в тихом районе. = = = = = = = = = = = <>> &l…
Квартира 4 комнаты
Шилуте, Литва
4 Количество комнат
80 м²
3/3 Этаж
€ 70,000
ЭКСКЛЮЗИВ 4 КОМНАТЫ КУПИТЬ Просторная 4-комнатная квартира продается в центре города Шелк н…
Квартира 2 комнаты
Клайпеда, Литва
2 Количество комнат
43 м²
1/5 Этаж
€ 82,900
Продается двухкомнатная квартира в Клайпеде, в районе отдыха на улице Миния. Светлая и прос…
Квартира 2 комнаты
Verdaine, Литва
2 Количество комнат
47 м²
1/2 Этаж
€ 55,000
IN THE FIRST HIGH, SURRANTED 2 ROOMS BUY IN THE FAMILY, THE USER OF THE MAPHERS, G. 2 47.15 …
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
10
Параметры недвижимости в Клайпедский уезд, Литва
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты