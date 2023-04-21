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Realting.com
Литва
Каунасский уезд
Каунасское городское самоуправление
Жильё в Каунасское городское самоуправление, Литва
Каунас
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252 объекта найдено
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Дом
Каунас, Литва
96 м²
Количество этажей 1
€ 174,500
WE ARE IN THE HOT, YOU ARE CHANGED, FACY AND DISCOVER YOUR NEW HOME IN THE ROOM OF THE WORLD…
Дом
Каунас, Литва
97 м²
Количество этажей 2
€ 165,000
2022 МЕТОДНЫЕ ГОСУДАРСТВА НА 2022 ГОД, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДИЗАЙН, A + КЛАСС СОБСТВЕННЫЙ ДОМ В ИН…
Квартира 3 комнаты
Каунас, Литва
3 Количество комнат
101 м²
1/3 Этаж
€ 180,000
Квартира 2 комнаты
Каунас, Литва
2 Количество комнат
55 м²
1/6 Этаж
€ 189,999
EXCLUSIVE SIGNATED IN THE GREAT, UNICAL LOCATION, FISHING G., NATURAL IN APSUPTY! ITIN PUTI …
Квартира 4 комнаты
Каунас, Литва
4 Количество комнат
76 м²
1/5 Этаж
€ 83,500
Квартира 3 комнаты
Каунас, Литва
3 Количество комнат
75 м²
1/5 Этаж
€ 239,999
Дом
Каунас, Литва
186 м²
Количество этажей 2
€ 380,000
Дом
Каунас, Литва
99 м²
Количество этажей 2
€ 150,000
Квартира 2 комнаты
Каунас, Литва
2 Количество комнат
48 м²
1/5 Этаж
€ 86,500
В ОДНОМ СОВЕТЕ ПОПУЛЯРНЫХ, 2 КОМНАТЫ, 48,15 КВ.М.! •В песне рядом с „ ИКИ Scenting в магазин…
Квартира 1 комната
Каунас, Литва
1 Количество комнат
22 м²
1/2 Этаж
€ 69,000
МЫ ДУМАЕМ, ЧТО ЦЕНТР ГОРОДА СОВЕТА, ВЫСОКИЙ ОТЕЦ, ПРОДАЕТСЯ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА 1 КОМНАТА. ЦЕНТРА-К…
Квартира 3 комнаты
Каунас, Литва
3 Количество комнат
64 м²
4/5 Этаж
€ 124,000
3 комнаты были в большом вызове - в долине !!! Вы доберетесь до центра города или старого г…
Квартира 4 комнаты
Каунас, Литва
4 Количество комнат
83 м²
9/9 Этаж
€ 121,000
Квартира 3 комнаты
Каунас, Литва
3 Количество комнат
75 м²
1/5 Этаж
€ 249,999
Дом
Каунас, Литва
71 м²
Количество этажей 1
€ 30,000
SELLING 2- THEIR WARROWS WITH THE ROURS! ---------------------------------------------------…
Дом
Каунас, Литва
92 м²
Количество этажей 1
€ 185,000
THINKERIES ДУМАЙТЕ, ЧТО НЕРИ – НОВЫЙ, КОНЕЦ, ВЕНТИЛЯТОР A + + КЛАСС ЯВНОЕ ВРЕМЯ В ЦЕННОСТЯХ,…
Дом
Каунас, Литва
174 м²
Количество этажей 2
€ 265,000
ОТМЕНЕННЫЙ ДОМ С ПРОЕКТОМ И ЗАЯВЛЕНИЕМ ЗАГРУЗКА В СЛУЧАЕ ПРЕССОНА С 5 ARS. SKLYPU. ЕСЛИ ВЫ Р…
Квартира 4 комнаты
Каунас, Литва
4 Количество комнат
64 м²
4/5 Этаж
€ 95,000
Квартира 4 комнаты
Каунас, Литва
4 Количество комнат
82 м²
4/9 Этаж
€ 95,000
ЕБРР 4 НЕЗАКОННЫХ НОМЕРА БЫЛИ В ПЕЧЕНИИ!!! Если вы хотите жить в полностью оборудованной кв…
Квартира 4 комнаты
Каунас, Литва
4 Количество комнат
70 м²
2/12 Этаж
€ 108,000
Экономичная четырехкомнатная квартира продается в очень удобном месте! Отличное расположение…
Квартира 3 комнаты
Каунас, Литва
3 Количество комнат
64 м²
3/5 Этаж
€ 95,000
Продается аккуратная 3-комнатная квартира в Панемьюне! Продается квартира в ультра-разделе…
Квартира 4 комнаты
Каунас, Литва
4 Количество комнат
85 м²
1/3 Этаж
€ 155,000
!!!ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2 БАТА НА 1 БАУТО ЦЕНУ!!! Я предлагаю не упустить отличную инве…
Квартира 4 комнаты
Каунас, Литва
4 Количество комнат
77 м²
1/3 Этаж
€ 193,000
Теперь, как никогда, мы хотим жить ближе к природе. Закрытый двор окружен соснами, долгоживу…
Квартира 1 комната
Каунас, Литва
1 Количество комнат
35 м²
1/4 Этаж
€ 117,000
Продается новая строительная квартира с террасой! Продается новая строительная квартира в Н…
Квартира 2 комнаты
Каунас, Литва
2 Количество комнат
37 м²
5/5 Этаж
€ 55,900
ДВА КОМНАТЫ БЫЛИ В ОТОПЛЕНИИ!!! 2 комнаты купить в суете Ритчен, в Милане. СТРАТЕГИСТЛИ ОЧЕ…
Квартира 2 комнаты
Каунас, Литва
2 Количество комнат
64 м²
2/4 Этаж
€ 137,000
64 кв. М. двухкомнатная квартира А. Страпо г. Плата за квартиру низкая - газовое отопление -…
Квартира 2 комнаты
Каунас, Литва
2 Количество комнат
31 м²
4/4 Этаж
€ 105,000
Квартира 2 комнаты
Каунас, Литва
2 Количество комнат
44 м²
5/5 Этаж
€ 78,000
ПРОДАНО В 2 НОМЕРАХ, КОТОРЫЕ БЫЛИ В ПЕСНИХ, ПРОМЫШЛЕННЫЙ PR. BUTE PERFORMED CAPITAL REMON, н…
Квартира 2 комнаты
Каунас, Литва
2 Количество комнат
50 м²
3/4 Этаж
€ 159,000
Квартира 2 комнаты
Каунас, Литва
2 Количество комнат
50 м²
9/9 Этаж
€ 98,400
--------------------- Специально уютная и светлая квартира ------------------- ------------…
Квартира 4 комнаты
Каунас, Литва
4 Количество комнат
99 м²
1/2 Этаж
€ 150,000
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Параметры недвижимости в Каунасское городское самоуправление, Литва
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