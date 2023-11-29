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Квартиры в Каунасское городское самоуправление, Литва

Квартира В архив
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211 объектов найдено
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast, без ремонта в Каунас, Литва
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast, без ремонта
Каунас, Литва
Комнаты 3
Площадь 60 м²
Этаж 9/9
€72,000
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Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast, без ремонта в Каунас, Литва
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast, без ремонта
Каунас, Литва
Комнаты 3
Площадь 60 м²
Этаж 9/9
€72,000
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Capital
Языки общения: English, Lietuvių
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Precast в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Precast
Каунас, Литва
Комнаты 2
Площадь 51 м²
Этаж 1/5
€78,000
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Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast, с Fitted в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast, с Fitted
Каунас, Литва
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 5/9
€85,000
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Квартира 1 комната с центральным отоплением, с Construction Precast, с Fitted в Каунас, Литва
Квартира 1 комната с центральным отоплением, с Construction Precast, с Fitted
Каунас, Литва
Комнаты 1
Площадь 33 м²
Этаж 4/5
€52,500
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Языки общения: English, Lietuvių
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast
Каунас, Литва
Комнаты 2
Площадь 61 м²
Этаж 2/5
€120,000
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Квартира 4 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом в Каунас, Литва
Квартира 4 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом
Каунас, Литва
Комнаты 4
Площадь 86 м²
Этаж 1/3
€167,000
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Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением
Каунас, Литва
Комнаты 2
Площадь 51 м²
Этаж 3/5
€79,900
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Квартира 4 комнаты с Fitted, с Central collector, с Construction Monolithic в Каунас, Литва
Квартира 4 комнаты с Fitted, с Central collector, с Construction Monolithic
Каунас, Литва
Комнаты 4
Площадь 140 м²
Этаж 15/16
€585,000
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Квартира 4 комнаты с Construction Brick, с газовым отоплением, с Fitted в Каунас, Литва
Квартира 4 комнаты с Construction Brick, с газовым отоплением, с Fitted
Каунас, Литва
Комнаты 4
Площадь 95 м²
Этаж 1/2
€210,000
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Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Каунас, Литва
Комнаты 2
Площадь 52 м²
Этаж 5/5
€69,990
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Квартира 4 комнаты с Construction Brick, с газовым отоплением, с Fitted в Каунас, Литва
Квартира 4 комнаты с Construction Brick, с газовым отоплением, с Fitted
Каунас, Литва
Комнаты 4
Площадь 110 м²
Этаж 1/2
€189,000
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Квартира 4 комнаты с парковкой, с балконом, с Construction Brick в Каунас, Литва
Квартира 4 комнаты с парковкой, с балконом, с Construction Brick
Каунас, Литва
Комнаты 4
Площадь 103 м²
Этаж 2/3
€168,000
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Квартира 3 комнаты с парковкой, с центральным отоплением, с Construction Brick в Каунас, Литва
Квартира 3 комнаты с парковкой, с центральным отоплением, с Construction Brick
Каунас, Литва
Комнаты 3
Площадь 74 м²
Этаж 2/2
€59,900
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Квартира 2 комнаты с парковкой, с интернетом, с Construction Brick в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты с парковкой, с интернетом, с Construction Brick
Каунас, Литва
Комнаты 2
Площадь 42 м²
Этаж 2/3
Уютная и теплая двухкомнатная квартира в Маскале, владеющая двумя погребами, может храниться…
€149,000
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Квартира 4 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом в Каунас, Литва
Квартира 4 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Каунас, Литва
Комнаты 4
Площадь 83 м²
Этаж 2/9
€91,000
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Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast, без ремонта в Каунас, Литва
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast, без ремонта
Каунас, Литва
Комнаты 3
Площадь 64 м²
Этаж 8/9
€74,900
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Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с Construction Brick в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с Construction Brick
Каунас, Литва
Комнаты 2
Площадь 72 м²
Этаж 3/5
ВЫДАНО ДЛЯ ЛЕСА G. 23, КАУНО М. ЦЕНТР НОВЫХ ГОСУДАРСТВ МЫ 2 КОМНАТЫ С ДЕЛОМ ВИРТУВЕ. ПРЕИМУ…
€280,000
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Квартира 1 комната с Furnace heating, с Construction Wooden в Каунас, Литва
Квартира 1 комната с Furnace heating, с Construction Wooden
Каунас, Литва
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/1
ВЫСОКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ БЫЛО В КОНФИДЕНЦИИ, КОТОРОЙ МЫ ОТМЕНЯЕМ ПРЕИМУЩЕСТВО: •очень аккурат…
€55,000
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Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с газовым отоплением в Каунас, Литва
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с газовым отоплением
Каунас, Литва
Комнаты 3
Площадь 77 м²
Этаж 2/3
ПРОДАНО ОЧЕНЬ ПРОЦЕДУРА, СЕБЯ И СВЕТ 3 КОМНАТЫ КУПИТЬ В ВЫСОКОЙ ОТМЕНЕ, БУТАС НА ПРОЦЕССЕ П…
€125,000
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Квартира 8 комнат с центральным отоплением, с Construction Brick, с Stairwell with combination lock в Каунас, Литва
Квартира 8 комнат с центральным отоплением, с Construction Brick, с Stairwell with combination lock
Каунас, Литва
Комнаты 8
Площадь 299 м²
Этаж 5/5
Продается ул. Гертруда г. 3 непокрытых 300 кв. М. м. м. кирпичный дом чердак. Из проданных м…
€249,000
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Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с Construction Brick в Каунас, Литва
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с Construction Brick
Каунас, Литва
Комнаты 3
Площадь 102 м²
Этаж 1/3
€550,000
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Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Fitted, с Central collector в Каунас, Литва
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Fitted, с Central collector
Каунас, Литва
Комнаты 3
Площадь 77 м²
Этаж 10/12
€249,000
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Квартира 1 комната с центральным отоплением, с Construction Precast, с Fitted в Каунас, Литва
Квартира 1 комната с центральным отоплением, с Construction Precast, с Fitted
Каунас, Литва
Комнаты 1
Площадь 33 м²
Этаж 4/5
€52,500
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Квартира 1 комната с центральным отоплением, с Construction Brick, с With furniture в Каунас, Литва
Квартира 1 комната с центральным отоплением, с Construction Brick, с With furniture
Каунас, Литва
Комнаты 1
Площадь 18 м²
Этаж 3/5
€28,500
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Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Stairwell with combination lock в Каунас, Литва
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Stairwell with combination lock
Каунас, Литва
Комнаты 3
Площадь 47 м²
Этаж 2/5
€63,500
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Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с Construction Brick в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с Construction Brick
Каунас, Литва
Комнаты 2
Площадь 62 м²
Этаж 2/2
€182,000
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Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, без ремонта в Каунас, Литва
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, без ремонта
Каунас, Литва
Комнаты 3
Площадь 61 м²
Этаж 12/13
Я ПРОДАЮ НОМЕРА ТРИА В ЗЕЛЕНЫЕ ВЫХОДНЫЕ. 216. ДОМ НА ПУТИВЛЬСКОМ МЕСТЕ. BUTI PRINESS РУПЫ И …
€78,600
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Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом в Каунас, Литва
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом
Каунас, Литва
Комнаты 3
Площадь 72 м²
Этаж 2/3
СЕЛДИНГ ERDVUS (72.18кв.м.) РАСПОЛОЖЕНИЕ НОМЕРА TRIA С ПАРКОВКОЙ TWIEM Тихий уголок с прекр…
€168,000
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Квартира 3 комнаты в Каунас, Литва
Квартира 3 комнаты
Каунас, Литва
Комнаты 3
Площадь 62 м²
Этаж 2/2
СОВРЕМЕННЫЙ НА ПРОДАЖУ 3 НОМЕРА КУПЛЕНЫ В РОМАНАХ. BUTI PRINESS 2 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ. ---------…
€129,900
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Параметры недвижимости в Каунасское городское самоуправление, Литва

с видом на море
недорогая
элитная
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