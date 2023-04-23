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Жильё в Ионавский район, Литва

Йонава
18
Рукла
4
35 объектов найдено
Квартира 1 комната в Йонава, Литва
Квартира 1 комната
Йонава, Литва
1 Количество комнат 33 м² 4/5 Этаж
€ 32,000
Квартира 3 комнаты в Рукла, Литва
Квартира 3 комнаты
Рукла, Литва
3 Количество комнат 65 м² 4/5 Этаж
€ 27,900
Дом в Palankesiai, Литва
Дом
Palankesiai, Литва
66 м² Количество этажей 1
€ 82,000
Квартира 1 комната в Йонава, Литва
Квартира 1 комната
Йонава, Литва
1 Количество комнат 33 м² 4/5 Этаж
€ 34,000
Квартира 1 комната в Йонава, Литва
Квартира 1 комната
Йонава, Литва
1 Количество комнат 33 м² 1/5 Этаж
€ 29,000
Дом в Isorai, Литва
Дом
Isorai, Литва
200 м² Количество этажей 2
€ 139,000
Дом в Йонава, Литва
Дом
Йонава, Литва
61 м² Количество этажей 1
€ 37,000
Дом в Sviloneliai, Литва
Дом
Sviloneliai, Литва
79 м² Количество этажей 1
€ 39,500
В месте проведения, дом с 24,99 ARO DYDG РАЗДЕЛ ВЫПУЩЕН В СЕМЬЕ! Экономичный 79,45 кв.м. пр…
Дом в Upninkai, Литва
Дом
Upninkai, Литва
52 м² Количество этажей 1
€ 10,000
ПРОДАЖА ½ ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ В ДЖОНАВЕ Продается ½ часть дома в Йонаве, Школьная улица, в тихом …
Квартира 2 комнаты в Рукла, Литва
Квартира 2 комнаты
Рукла, Литва
2 Количество комнат 46 м² 1/5 Этаж
€ 22,000
2 комнаты, покупающие в городе рукция ПРЕИМУЩЕСТВО: • Дом был отремонтирован в 2013 году, р…
Дом в Kisieliskiai, Литва
Дом
Kisieliskiai, Литва
61 м² Количество этажей 1
€ 102,500
СТРАНА ВЫПУСКАЛА, ЧТОБЫ ВЫБРАТЬ ЛЕС И МИГЕНТАЛ МЕСХ И МИГНС 32а ! ! В ВАЛЮТАЦИИ ПО УБЫЧКАМ …
Дом в Bagdonava, Литва
Дом
Bagdonava, Литва
105 м² Количество этажей 2
€ 49,900
ВЫБРАН ДОМ, В КОТОРОМ МЫ МОЖЕМ ЖИТЬ ЗЕМЛЮ. ЖИВОЙ ДОМ БАРТОНЫ. SODE ДЛЯ ЛЕСА!!! ВЫБОР ВНИМАНИ…
Дом в Sviloniai, Литва
Дом
Sviloniai, Литва
48 м² Количество этажей 1
€ 75,000
СОДО ДОМ АНТ СУДА С ГИПЕДОЙ ПАНОРАМОЙ. ДОМ ЖИТЬ ЗЕМЛИ. ЛЕС СТРАНЫ СКЛИПАС, В ГЛАЗНОЙ ЦИФАТИВ…
Дом в Йонава, Литва
Дом
Йонава, Литва
140 м² Количество этажей 1
€ 125,000
СТРАНИЦА для продажи ГЛАВНАЯ стратегически удобная площадка RAMUČIUB, KAUNO g. с полностью р…
Квартира 2 комнаты в Pasiliai, Литва
Квартира 2 комнаты
Pasiliai, Литва
2 Количество комнат 50 м² 4/5 Этаж
€ 38,000
ПРОДАНО В ДОМЕ ДВУХ НОМЕРОВ В ДЖОНАВ ГАЛ. 10, 49,83 кВ.М BUTAS: - Высокий 4/5 - Шарвирова…
Квартира 2 комнаты в Йонава, Литва
Квартира 2 комнаты
Йонава, Литва
2 Количество комнат 50 м² 5/5 Этаж
€ 44,000
ERDVUS 2 НЕПЕРВИСТОВАННЫЙ КОМНАТ ОКНА G.!!! Если вы хотите жить в отличной квартире в кварт…
Квартира 2 комнаты в Йонава, Литва
Квартира 2 комнаты
Йонава, Литва
2 Количество комнат 42 м² 4/4 Этаж
€ 44,000
СВЕТ БЫЛ В ТРЕТЬЕМ ДЖОНАВСКОМ ЦЕНТРЕ, МЫ ОТМЕНИЛИ ИМЯ. ВЫПЛАТИЛИ ОТДЫХ !!! Продается двухк…
Квартира 2 комнаты в Йонава, Литва
Квартира 2 комнаты
Йонава, Литва
2 Количество комнат 50 м² 1/5 Этаж
€ 45,500
ЭРДВУС, ЖДИТЕ ВИЗИЙСКИХ ТУРИНТОВ, МЫ ВОССТАЛИСЬ В ХАМЕ, ИОНАВА. Продается двухкомнатная ква…
Квартира 2 комнаты в Йонава, Литва
Квартира 2 комнаты
Йонава, Литва
2 Количество комнат 44 м² 5/5 Этаж
€ 49,900
Продается квартира в Йонаве, ул. Клайпеда. 5. Квартира продается с мебелью и бытовой технико…
Квартира 1 комната в Йонава, Литва
Квартира 1 комната
Йонава, Литва
1 Количество комнат 40 м² 4/5 Этаж
€ 43,000
Просторная, недавно отремонтированная однокомнатная квартира на продажу в Йонаве, в очень хо…
Квартира 2 комнаты в Рукла, Литва
Квартира 2 комнаты
Рукла, Литва
2 Количество комнат 44 м² 4/5 Этаж
€ 24,900
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Квартира 1 комната в Йонава, Литва
Квартира 1 комната
Йонава, Литва
1 Количество комнат 43 м² 4/5 Этаж
€ 44,500
STILING, ERDVUS и ITIN LIGHT Квартира на продажу в Йонаве, Школа G. Кирпичный жилой дом был…
Квартира 2 комнаты в Йонава, Литва
Квартира 2 комнаты
Йонава, Литва
2 Количество комнат 44 м² 1/5 Этаж
€ 45,000
ПРОДАНО В 2 НОМЕРАХ, КОТОРЫЕ БЫЛИ В ХОРОШЕМ МЕСТЕ, ПОГОДА, ДЖОНАВА ПРЕИМУЩЕСТВО: - функцион…
Квартира 2 комнаты в Йонава, Литва
Квартира 2 комнаты
Йонава, Литва
2 Количество комнат 44 м² 4/5 Этаж
€ 43,000
Квартира 2 комнаты в Йонава, Литва
Квартира 2 комнаты
Йонава, Литва
2 Количество комнат 51 м² 4/5 Этаж
€ 47,000
Квартира 2 комнаты в Йонава, Литва
Квартира 2 комнаты
Йонава, Литва
2 Количество комнат 50 м² 5/9 Этаж
€ 55,000
Квартира 2 комнаты в Йонава, Литва
Квартира 2 комнаты
Йонава, Литва
2 Количество комнат 50 м² 2/5 Этаж
€ 47,500
Дом в Virbalai, Литва
Дом
Virbalai, Литва
215 м² Количество этажей 1
€ 375,000
Дом в Palankesiai, Литва
Дом
Palankesiai, Литва
66 м² Количество этажей 1
€ 87,000
Квартира 1 комната в Йонава, Литва
Квартира 1 комната
Йонава, Литва
1 Количество комнат 23 м² 8/9 Этаж
€ 19,500

Параметры недвижимости в Ионавский район, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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