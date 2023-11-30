Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Жилая
  4. Ионавский район

Жильё в Ионавский район, Литва

Йонава
16
29 объектов найдено
Квартира 1 комната с центральным отоплением, с Construction Brick, без ремонта в Йонава, Литва
Квартира 1 комната с центральным отоплением, с Construction Brick, без ремонта
Йонава, Литва
Комнаты 1
Площадь 28 м²
Этаж 4/9
€20,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast, с Partial finish в Йонава, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast, с Partial finish
Йонава, Литва
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 2/5
2 НЕПЕРЕЙНЫХ НОМЕРА, ПОКУПКА В КОТОРЫХ НАЧИНАЕТСЯ СТОЛИЧНЫЙ РЕМОНТ! Вокруг дома много зелени…
€47,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом в Gulbiniskiai, Литва
Дом
Gulbiniskiai, Литва
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
€115,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Квартира 2 комнаты с Construction Precast, с Local electricity в Йонава, Литва
Квартира 2 комнаты с Construction Precast, с Local electricity
Йонава, Литва
Комнаты 2
Площадь 46 м²
Этаж 1/2
Расположение квартиры очень комфортное - рядом со школой, магазином, рукой добирается Гарлав…
€47,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Padaigai, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Padaigai, Литва
Площадь 57 м²
Количество этажей 1
СОДИ В АНТ-НЕРИ-КРАНТАХ В СВЕТЕ В АПСУПТЕ ДЛЯ ДЖОНАВА РАЙОН. МЕСТО ТАБУЛА ДЛЯ МИЛИН ДЛЯ ПРОД…
€69,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast, с Fitted в Йонава, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast, с Fitted
Йонава, Литва
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 5/5
€58,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с гаражом, с газовым отоплением в Йонава, Литва
Дом с гаражом, с газовым отоплением
Йонава, Литва
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
СТРАНИЦА для продажи ГЛАВНАЯ стратегически удобная площадка RAMUČIUB, KAUNO g. с полностью р…
€125,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с балконом, с центральным отоплением, с асфальтированной дорогой в Palankesiai, Литва
Дом с балконом, с центральным отоплением, с асфальтированной дорогой
Palankesiai, Литва
Площадь 66 м²
Количество этажей 1
Продается дом в уютном уголке природы. Это очень хорошее место, чтобы обменять суету города …
€75,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Stairwell with combination lock в Йонава, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Stairwell with combination lock
Йонава, Литва
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Этаж 1/5
ПРОДАНО В 2 НОМЕРАХ, КОТОРЫЕ БЫЛИ В ХОРОШЕМ МЕСТЕ, ПОГОДА, ДЖОНАВА ПРЕИМУЩЕСТВО: - функцион…
€43,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с гаражом, с Furnace heating в Bagdonava, Литва
Дом с гаражом, с Furnace heating
Bagdonava, Литва
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
ВЫБРАН ДОМ, В КОТОРОМ МЫ МОЖЕМ ЖИТЬ ЗЕМЛЮ. ЖИВОЙ ДОМ БАРТОНЫ. SODE ДЛЯ ЛЕСА!!! ВЫБОР ВНИМАНИ…
€46,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Stairwell with combination lock в Йонава, Литва
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Stairwell with combination lock
Йонава, Литва
Комнаты 3
Площадь 47 м²
Этаж 2/5
3 НОМЕРА БУТАС, МЫ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ НАЗВАНИЕ! Ремонтная 3-комнатная квартира продается в Ион…
€45,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Йонава, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Йонава, Литва
Площадь 171 м²
Количество этажей 3
ВЫСОКИЙ ДОМ BEVER CITY В ЦЕНТРЕ! Я ЛЮБЛЮ ЖИЗНЬ В ГОРОДЕ, НО УРОВЕНЬ ЗА ЕГО ПРЕДЕЛЫ. 170.94…
€220,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture в Йонава, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Йонава, Литва
Площадь 171 м²
Количество этажей 3
ВЫСОКИЙ ДОМ BEVER CITY В ЦЕНТРЕ! Я ЛЮБЛЮ ЖИЗНЬ В ГОРОДЕ, НО УРОВЕНЬ ЗА ЕГО ПРЕДЕЛЫ. 170.94…
€220,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Квартира 1 комната с Construction Brick, с Central collector в Zeimiai, Литва
Квартира 1 комната с Construction Brick, с Central collector
Zeimiai, Литва
Комнаты 1
Площадь 37 м²
Этаж 1/5
Просторная однокомнатная квартира на продажу в аккуратном, отремонтированном доме. ========…
€29,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast, без ремонта в Йонава, Литва
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast, без ремонта
Йонава, Литва
Комнаты 3
Площадь 65 м²
Этаж 2/5
ВЫБРАТЬ ЭРДУС И СВЕТ КОМНАТ ТРИА В ИОНАВЕ ! Ионава, А. Кулачные г. 6 трехкомнатная квартир…
€66,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Gulbiniskiai, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Gulbiniskiai, Литва
Площадь 92 м²
Количество этажей 2
4 КОМНАТА С КОТИРОВКАМИ SKLYP И 4-RIOM РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ 4 КОМНАТЫ КОТЕДЖ - В МЕСТЕ…
€174,999
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom в Prauliai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom
Prauliai, Литва
Площадь 226 м²
Количество этажей 2
В ПУТИННОМ МЕСТЕ, ДОМ ЭРДВУ С ПУБЛИКОЙ 18.26 ARO DYD, ВЫПУЩЕННОЙ В МОЛИТВЕ! Просторный 226,…
€67,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast в Йонава, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast
Йонава, Литва
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Этаж 5/5
ОЧЕНЬ СВЕТЛОЕ ИЗ ДВУХ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫБРАНО В СТРАТЕГИЧЕСКОМ МЕСТЕ. РЕМОНТ ОПЛАЧЕН!!! В Ионаве …
€45,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с Furnace heating в Йонава, Литва
Дом с Furnace heating
Йонава, Литва
Площадь 58 м²
Количество этажей 1
57,69 кв.м. дом с участком 16.02, Plento g. 12, Йонава ДОМ: - Продается дом с земельным …
€67,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast в Йонава, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast
Йонава, Литва
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Этаж 2/5
В СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПАТОЛОГИЧЕСКОМ МЕСТЕ УПОМИНАЕТСЯ ПОКУПКА ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА. РЕМОНТ ОПЛАЧЕН…
€45,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с гаражом, с Furnace heating в Kurmagala, Литва
Дом с гаражом, с Furnace heating
Kurmagala, Литва
Площадь 118 м²
Количество этажей 1
В КАРКАСЕ ЛЕСИСТОСТЬ СОДЫ - ЭТО СОДОВЫЙ ДОМ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ! ФИНАЛ, НЕЗАВИСИМЫЕ …
€89,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, с Fitted в Йонава, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick, с Fitted
Йонава, Литва
Комнаты 2
Площадь 36 м²
Этаж 5/9
ПРОДАНО ПОЛНОСТЬЮ СДАНО НА ДВЕ КОМНАТЫ! РЕМОНТ ОПЛАЧЕН! Продается уютная двухкомнатная квар…
€39,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с гаражом в Йонава, Литва
Дом с гаражом
Йонава, Литва
Площадь 55 м²
Количество этажей 1
В RAMIOJ, 55 KV.M МОРСКОЙ ДОМ С 6 СКЛИПАМИ ARU, ВЫПУЩЕННЫМИ В GATVIRONMENT! Дом на продажу …
€61,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с Furnace heating в Mimainiai, Литва
Дом с Furnace heating
Mimainiai, Литва
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
-------------------------------------------------- -----------------------------------------…
€59,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Bagdonava, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Bagdonava, Литва
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
МЕЙНИЧЕСКИЙ ДОМ СОДО В ДРУЗЬЯХ НА МЕСТЕ ПРОЦЕССА И САБЛЕЙ. ДОМ В СООБЩЕСТВЕ БАРТОН-СОДОВ ( J…
€35,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Zeimiai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Zeimiai, Литва
Площадь 79 м²
Количество этажей 1
В месте проведения, дом с 24,99 ARO DYDG РАЗДЕЛ ВЫПУЩЕН В СЕМЬЕ! Экономичный 79,45 кв.м. пр…
€39,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Квартира 1 комната с балконом, с центральным отоплением, с Stairwell with combination lock в Йонава, Литва
Квартира 1 комната с балконом, с центральным отоплением, с Stairwell with combination lock
Йонава, Литва
Комнаты 1
Площадь 23 м²
Этаж 8/9
€17,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом в Vaivadiskiai, Литва
Дом
Vaivadiskiai, Литва
Площадь 121 м²
Количество этажей 2
НОВЫЙ ЗАЯВИТЕЛЬНЫЙ ДОМ В ДОМЕ С БОЛЬШИМ РАЗДЕЛОМ, КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ СРЕДОЙ И ИЗОБРАЖЕНИЕМ ПОВ…
€79,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Дом с Furnace heating в Saleninkai, Литва
Дом с Furnace heating
Saleninkai, Литва
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Дом на продажу SB Panerys . Дом кирпичный, с чердаком, гаражом, подвалом, рядом с беседкой. …
€19,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English

Типы недвижимости в Ионавский район

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Ионавский район, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти