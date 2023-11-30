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17 объектов найдено
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Дом
Gulbiniskiai, Литва
90 м²
1
€115,000
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Capital
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Padaigai, Литва
57 м²
1
СОДИ В АНТ-НЕРИ-КРАНТАХ В СВЕТЕ В АПСУПТЕ ДЛЯ ДЖОНАВА РАЙОН. МЕСТО ТАБУЛА ДЛЯ МИЛИН ДЛЯ ПРОД…
€69,000
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Capital
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Дом с гаражом, с газовым отоплением
Йонава, Литва
140 м²
1
СТРАНИЦА для продажи ГЛАВНАЯ стратегически удобная площадка RAMUČIUB, KAUNO g. с полностью р…
€125,000
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Capital
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Дом с балконом, с центральным отоплением, с асфальтированной дорогой
Palankesiai, Литва
66 м²
1
Продается дом в уютном уголке природы. Это очень хорошее место, чтобы обменять суету города …
€75,900
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Capital
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Дом с гаражом, с Furnace heating
Bagdonava, Литва
105 м²
2
ВЫБРАН ДОМ, В КОТОРОМ МЫ МОЖЕМ ЖИТЬ ЗЕМЛЮ. ЖИВОЙ ДОМ БАРТОНЫ. SODE ДЛЯ ЛЕСА!!! ВЫБОР ВНИМАНИ…
€46,500
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Capital
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Йонава, Литва
171 м²
3
ВЫСОКИЙ ДОМ BEVER CITY В ЦЕНТРЕ! Я ЛЮБЛЮ ЖИЗНЬ В ГОРОДЕ, НО УРОВЕНЬ ЗА ЕГО ПРЕДЕЛЫ. 170.94…
€220,000
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Capital
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с With furniture
Йонава, Литва
171 м²
3
ВЫСОКИЙ ДОМ BEVER CITY В ЦЕНТРЕ! Я ЛЮБЛЮ ЖИЗНЬ В ГОРОДЕ, НО УРОВЕНЬ ЗА ЕГО ПРЕДЕЛЫ. 170.94…
€220,000
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Capital
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Gulbiniskiai, Литва
92 м²
2
4 КОМНАТА С КОТИРОВКАМИ SKLYP И 4-RIOM РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ 4 КОМНАТЫ КОТЕДЖ - В МЕСТЕ…
€174,999
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom
Prauliai, Литва
226 м²
2
В ПУТИННОМ МЕСТЕ, ДОМ ЭРДВУ С ПУБЛИКОЙ 18.26 ARO DYD, ВЫПУЩЕННОЙ В МОЛИТВЕ! Просторный 226,…
€67,000
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Capital
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Дом с Furnace heating
Йонава, Литва
58 м²
1
57,69 кв.м. дом с участком 16.02, Plento g. 12, Йонава ДОМ: - Продается дом с земельным …
€67,000
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Capital
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Дом с гаражом, с Furnace heating
Kurmagala, Литва
118 м²
1
В КАРКАСЕ ЛЕСИСТОСТЬ СОДЫ - ЭТО СОДОВЫЙ ДОМ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ! ФИНАЛ, НЕЗАВИСИМЫЕ …
€89,000
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Capital
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Дом с гаражом
Йонава, Литва
55 м²
1
В RAMIOJ, 55 KV.M МОРСКОЙ ДОМ С 6 СКЛИПАМИ ARU, ВЫПУЩЕННЫМИ В GATVIRONMENT! Дом на продажу …
€61,000
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Capital
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Дом с Furnace heating
Mimainiai, Литва
100 м²
1
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€59,000
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Capital
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Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Bagdonava, Литва
70 м²
2
МЕЙНИЧЕСКИЙ ДОМ СОДО В ДРУЗЬЯХ НА МЕСТЕ ПРОЦЕССА И САБЛЕЙ. ДОМ В СООБЩЕСТВЕ БАРТОН-СОДОВ ( J…
€35,000
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Capital
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Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Zeimiai, Литва
79 м²
1
В месте проведения, дом с 24,99 ARO DYDG РАЗДЕЛ ВЫПУЩЕН В СЕМЬЕ! Экономичный 79,45 кв.м. пр…
€39,500
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Capital
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Дом
Vaivadiskiai, Литва
121 м²
2
НОВЫЙ ЗАЯВИТЕЛЬНЫЙ ДОМ В ДОМЕ С БОЛЬШИМ РАЗДЕЛОМ, КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ СРЕДОЙ И ИЗОБРАЖЕНИЕМ ПОВ…
€79,000
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Capital
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Дом с Furnace heating
Saleninkai, Литва
50 м²
1
Дом на продажу SB Panerys . Дом кирпичный, с чердаком, гаражом, подвалом, рядом с беседкой. …
€19,500
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Capital
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Параметры недвижимости в Ионавский район, Литва
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