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Дома в Ионавском районе, Литва

;
Йонава
4
16 объектов найдено
Дом в Sesuva, Литва
Дом
Sesuva, Литва
Площадь 144 м²
Количество этажей 1
Продажа части дома одного хаута, дом Г., она кайма. 5 месяцев пути. Но нервы странового шага…
$220,610
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Дом в Йонава, Литва
Дом
Йонава, Литва
Площадь 24 м²
Количество этажей 1
ПАРКИДАМ 4.59 Армейское размещение агрикультуры с домохозяйственной причиной, РОК СЕН. Письм…
$17,969
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Дом в Йонава, Литва
Дом
Йонава, Литва
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Просторный дом класса + на продажу на Либерти-стрит в Йонаве! Дом находится в пределах горо…
$289,274
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Дом в Mykoliskiai, Литва
Дом
Mykoliskiai, Литва
Площадь 214 м²
Количество этажей 2
Сэндлд Содо Хаусхолд с гарантией в спасении дома, Миколивз Прайс, Монова Ареа. Дом полностью…
$151,830
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Дом в Pasiliai, Литва
Дом
Pasiliai, Литва
Площадь 164 м²
Количество этажей 1
Дом для продажи Jurginų g. 11, Ušusaliai, 164,29 кв.м площадь, 1 этаж Дом площадью 164 кв.м…
$288,954
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Дом в Kreslynai, Литва
Дом
Kreslynai, Литва
Площадь 192 м²
Количество этажей 2
Есть коттедж площадью 192 м2 с участком земли на берегу реки! - Б. Первый этаж 96,27 м 2 335…
$420,770
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LDV InvestLDV Invest
Дом в Guldynai, Литва
Дом
Guldynai, Литва
Площадь 121 м²
Количество этажей 2
Ваш дом в природе - в пище, нервы! Садовый дом площадью 120,92 кв.м. продается в бассейне -…
$152,811
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Дом в Йонава, Литва
Дом
Йонава, Литва
Площадь 290 м²
Количество этажей 2
Продажа различных домов в центре Йонвы с Мандардой, первой и космической семьей ПРАКТИЧЕСКИЕ…
$287,897
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Дом в Kreslynai, Литва
Дом
Kreslynai, Литва
Площадь 96 м²
Количество этажей 1
Коттедж продается с участком земли на берегу реки! Проект состоит из 16 единиц (14 доступны…
$208,992
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Дом в Kreslynai, Литва
Дом
Kreslynai, Литва
Площадь 95 м²
Количество этажей 2
Коттедж продается с прекрасным видом на реку Нерис. Коттедж с участком и прямым входом в рек…
$275,542
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Дом в Йонава, Литва
Дом
Йонава, Литва
Площадь 108 м²
Количество этажей 1
Современный A + + класс, 107 м 2 одноэтажных дома с ~ 5-8 барными участками в проекте «Моя Ш…
$286,232
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Дом в Pakalniskis, Литва
Дом
Pakalniskis, Литва
Площадь 84 м²
Количество этажей 2
Продано 4 домика в Йонаве, Упнинкас Упнинкай - богатая историческим наследием деревня в райо…
$82,558
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Дом в Veseluvka, Литва
Дом
Veseluvka, Литва
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Паркидам 24.96 Арас Локация АГРИКУЛЬТУРНОГО ДОМОВОГО СУГТА Г., ДОЛГОЙ К., КАУНО Р. САВ. ____…
$85,531
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Дом в Cicinai, Литва
Дом
Cicinai, Литва
Площадь 52 м²
Количество этажей 2
Дом с большим блоком и постоянной стабильностью! Приходи и живи, и Западный Лейск в ПУИКО. 2…
$175,321
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Дом в Kreslynai, Литва
Дом
Kreslynai, Литва
Площадь 96 м²
Количество этажей 1
Двухквартирные коттеджи с участком земли на берегу реки! - Первая высота имеет сюжеты к колы…
$210,385
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Дом в Pasiliai, Литва
Дом
Pasiliai, Литва
Площадь 164 м²
Количество этажей 1
Дом для продажи Jurginų g. 11, Ušusaliai, 164,29 кв.м площадь, 1 этаж Дом площадью 164 кв.м…
$282,675
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Параметры недвижимости в Ионавском районе, Литва

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