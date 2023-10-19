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553 объекта найдено
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Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с гаражом
Юрмала, Латвия
7
3
299 м²
Просторный частный дом на продажу в тихом, природном месте. Ухоженный сад с дорожками и мно…
€620,000
1
Рекомендовать
Дом 4 спальни с мебелью, с гаражом, с подведенным электричеством
adazu novads, Латвия
5
2
242 м²
Предлагается просторный частный дом с удобной планировкой и благоустроенной территорией в за…
€270,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с мебелью, с гаражом, с интернетом
Рига, Латвия
5
3
300 м²
Продается уникальный, уютный семейный дом в тихом месте с обширной и ухоженной территорией. …
€550,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с гаражом
Стопиньский край, Латвия
6
2
338 м²
Продается очень уютный, качественный дом близнец с ухоженной территорией и большой террасой …
€262,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с мебелью, с интернетом, с паркетом
Спуньциемс, Латвия
5
2
212 м²
Продается новый дом в современном поселке Saliena, Piņķi. Развитая инфрастуктура, удобное р…
€480,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с гаражом
adazu novads, Латвия
5
1
220 м²
Продается сданный в эксплуатацию частный дом в отличном месте с обширной ухоженной территори…
€200,000
Рекомендовать
Дом 10 комнат с мебелью, с интернетом, с сауной
Рига, Латвия
10
10
463 м²
Продается гостевой дом рядом с Рижской объездной дорогой A4 (Балтэзерс, Саулкалне), в окруже…
€375,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с мебелью, с подвалом, с подведенным электричеством
Гарциемс, Латвия
4
2
117 м²
Cемейный дом c частной территорией. В живописном и тихом районе. Полностью укомплектован…
€188,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с мебелью, с гаражом, с подвалом
Гарциемс, Латвия
6
2
260 м²
Продается великолепный семейный дом, расположенный в живописном и тихом месте. -Планиров…
€242,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Юрмала, Латвия
3
2
125 м²
Предлагаем к продаже секцию рядного дома с участком земли в центре Булдури в 50 метрах от м…
€270,000
Рекомендовать
Дом 30 комнат с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Рига, Латвия
30
3 771 м²
6
ОПИСАНИЕ В истрическом центре Риги продается комплекс домовладений. На участке площадью 10…
€4,50 млн
Рекомендовать
Дом 5 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
Dzilnuciems, Латвия
5
340 м²
2/2
Дом в закрытом посёлке “Таурини” на берегу озера. На первом этаже чудесная гостиная с к…
€1,28 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с мебелью, с гаражом, с подвалом
Гарциемс, Латвия
6
2
260 м²
Продается великолепный семейный дом, расположенный в живописном и тихом месте. -Планиров…
€242,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Юрмала, Латвия
4
3
460 м²
Представляем вам Villa Dietrich - воплощение страстной певицы и актрисы Марлен Дитрих. Унасл…
€3,50 млн
Рекомендовать
Дом 7 комнат с балконом, с террасой
Юрмала, Латвия
7
430 м²
3/3
Уютный чатсны дом в 200 метра от пляжа в Юрмале. Преимущества: - Хорошая планировка, качес…
€650,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с гаражом, с подведенным электричеством, с водоснабжением
Olaines pagasts, Латвия
4
1
120 м²
Дом на тихой и уютной улочке Медемциемcа. Общая площадь дома - 126м2. Общая площадь зем…
€285,000
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Юрмала, Латвия
4
228 м²
1/2
Дом расположен в Юрмале, район Вайвари. Вся городская инфраструктура рядом, где есть и торго…
€500,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с мебелью, с гаражом, с подвалом
Langstini, Латвия
5
2
250 м²
Частный дом с ухоженной территорией в Лангстини. Полностью укомплектован мебелью и бытовой …
€373,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с мебелью, с гаражом, с подведенным электричеством
adazu novads, Латвия
5
2
242 м²
Предлагается просторный частный дом с удобной планировкой и благоустроенной территорией в за…
€280,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с гаражом, с подведенным электричеством, с холодильником
Рига, Латвия
5
2
235 м²
Продается уникальный, качественный частный дом на Тейке. Дом был отстроен в 2013 году, рекон…
€410,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с модемом, с видом на лес
Baltezers, Латвия
5
2
159 м²
1/1
Асфальтированные подъезды, уличное освещение. Современная планировка дома. Светлая гостиная …
€290,000
Рекомендовать
Дом 8 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
Юрмала, Латвия
8
554 м²
1/2
Предлагаем на продажу элегантный особняк общей площадью 417,4 квадратных метров, который о…
€1,000,000
Рекомендовать
Дом 4 комнаты с парковкой, с балконом, с террасой
Юрмала, Латвия
4
175 м²
3
Продаем уютный таунхаус в новом проекте состоящем из двенадцати таунхаусов - в престижном …
€330,000
Рекомендовать
Дом 6 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
Юрмала, Латвия
6
636 м²
1/1
Продаём 1 этажный репрезентабельный особняк(постр.2002г.) площадью 474м2 (+123м2 терассы+ 39…
€980,000
Рекомендовать
Дом 5 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
Юрмала, Латвия
5
330 м²
2/2
Предлагаемна продажу уютный дом в Меллужи дом расположен в тихом месте, всего в 350 м от м…
€600,000
Рекомендовать
Дом 5 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
Dzilnuciems, Латвия
5
220 м²
2/2
Двухэтажный дом располагается в Районе Бабите ( Piņķi ) с достаточно развитой инфраструкту…
€320,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Бабитский край, Латвия
3
1
140 м²
2/2
Дом совершенно новый, сдан в ноябре 2022 года. В нем еще никто не жил. Полностью меблирована…
€265,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с гаражом
Юрмала, Латвия
6
1
140 м²
Продаётся 2х этажный дом в Лиелупе Описание: - Общая площадь дома - 139,8м². - Земля (5…
€265,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с мебелью, с гаражом, с сауной
Юрмала, Латвия
7
3
327 м²
Продаётся 2х этажный семейный дом с ухоженным участком Описание: - Общая площадь дома - …
€519,000
Рекомендовать
Дом 5 спален с балконом, с гаражом, с подведенным электричеством
Юрмала, Латвия
7
2
258 м²
В тихом месте продаётся 2х этажный дом. Описание: - Общая площадь дома - 257.6 м². Жилая…
€225,000
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