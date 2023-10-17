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Дома в kekavas pagasts, Латвия

3 объекта найдено
Дом 8 комнат с парковкой, для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании в kekavas pagasts, Латвия
Дом 8 комнат с парковкой, для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании
kekavas pagasts, Латвия
Комнаты 8
Площадь 650 м²
Этаж 3/3
Продаем дом 3.5 этажа, общая площадь 650 м2, жилая площадь 370м2. Вся внутренняя отделка - б…
€375,000
Дом с парковкой, для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании в kekavas pagasts, Латвия
Дом с парковкой, для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании
kekavas pagasts, Латвия
Площадь 500 м²
Этаж 4/4
Дом расположен в Кекавской волости, всего в 15 минутах езды от Риги. Тихое, спокойное и зеле…
€500,000
Дом 12 комнат с газовым отоплением в kekavas pagasts, Латвия
Дом 12 комнат с газовым отоплением
kekavas pagasts, Латвия
Комнаты 12
Площадь 1 123 м²
Количество этажей 2
На продажу выставлен один из самых красивых, эксклюзивных и дорогих домов Юрмалы.Дом располо…
€6,00 млн

Параметры недвижимости в kekavas pagasts, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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