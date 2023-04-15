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Купить дом в Calabria - Vibo Valentia, Италия

37 объектов найдено
Вилла 3 спальнив Вибо-Валентия, Италия
Вилла 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
3 ванных комнат 135 м² Количество этажей 1
€ 475,000
Шикарная видовая вилла в Замброне 🌅 🍃 Если для Вас является важным быт…
Вилла 3 спальнив Вибо-Валентия, Италия
Вилла 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 338,000
Тем, кто любит Италию и отдых на море, ищет современное качественное жи…
Вилла 2 спальнив Вибо-Валентия, Италия
Вилла 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
2 ванных комнат
€ 330,000
Вилла 2 спальнив Вибо-Валентия, Италия
Вилла 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
2 ванных комнат 90 м²
€ 240,000
✨ Вилла в Замброне с видом на море! 🌊  Новое предложение: Вилла в месте…
Вилла 3 спальнив Вибо-Валентия, Италия
Вилла 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 365,000
Вилла в прекрасной Тропее рядом с морем 🌊 Красивый комфортный дом в ист…
Таунхаус 2 спальнив Вибо-Валентия, Италия
Таунхаус 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
Количество этажей 2
€ 245,000
Открываем продажи новых вилл в комплексе Посейдон⛲️   Комплекс находитс…
Вилла 3 спальнив Вибо-Валентия, Италия
Вилла 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
2 ванных комнат 100 м² Количество этажей 1
€ 350,000
🇮🇹 У Вас есть отличная возможность приобрести великолепную виллу в итал…
Вилла 3 спальнив Вибо-Валентия, Италия
Вилла 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
2 ванных комнат 100 м² Количество этажей 1
€ 360,000
Уютный дом в живописном Замброне! Каждый раз приезжая в этот город вы б…
Вилла 3 ванныхв Вибо-Валентия, Италия
Вилла 3 ванных
Вибо-Валентия, Италия
3 ванных комнат 114 м² Количество этажей 1
€ 345,000
Тем, кто любит Италию и отдых на море, ищет современное качественное жи…
Вилла 3 спальнив Вибо-Валентия, Италия
Вилла 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
2 ванных комнат 98 м² Количество этажей 1
€ 350,000
Вилла в Паргелии в закрытом комплексе с выходом к частному пляжу. Парге…
Таунхаус 3 спальнив Вибо-Валентия, Италия
Таунхаус 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
2 ванных комнат 90 м² Количество этажей 2
€ 200,000
Таунхаус в закрытом комплексе в 300м от пляжа.  В окружении садов и дер…
Вилла 3 спальнив Вибо-Валентия, Италия
Вилла 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
2 ванных комнат 110 м² Количество этажей 2
€ 360,000
Вилла с видами на море в закрытом комплексе в Замброне. Вилла площадью …
Вилла 2 спальнив Вибо-Валентия, Италия
Вилла 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
2 ванных комнат 80 м² Количество этажей 1
€ 250,000
Проект Giardino di Ulisse  расположен в уникальном городе Тропея на поб…
Вилла 2 спальнив Вибо-Валентия, Италия
Вилла 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
2 ванных комнат 100 м² Количество этажей 2
€ 170,000
Виллета в Замброне расположена рядом с Тропеей и лучшими пляжами Побере…
Вилла 3 спальнив Вибо-Валентия, Италия
Вилла 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
135 м² Количество этажей 3
€ 320,000
Данные фото принадлежат виллам, которые уже готовы в комплексе   Компле…
Вилла 3 спальнив Вибо-Валентия, Италия
Вилла 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
3 ванных комнат 150 м² Количество этажей 3
€ 630,000
Вилла с потрясающими панорамными видами на море, с частным бассейном, г…
Вилла 5 спаленв Вибо-Валентия, Италия
Вилла 5 спален
Вибо-Валентия, Италия
4 ванных комнат 250 м² Количество этажей 2
€ 980,000
Эксклюзивная вилла на первой линии в Паргелии с панорамным видом на мор…
Вилла 5 спаленв Вибо-Валентия, Италия
Вилла 5 спален
Вибо-Валентия, Италия
5 ванных комнат 300 м² Количество этажей 2
€ 430,000
Прекрасная двухэтажная Вилла с бассейном  расположена в приморском горо…
Вилла 2 спальнив Вибо-Валентия, Италия
Вилла 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
1 ванных комнат 75 м² Количество этажей 1
€ 190,000
Вторичная отдельная вилла в Замброне. Вилла с большим садом и панорамны…
Вилла 3 спальнив Вибо-Валентия, Италия
Вилла 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Современная вилла класса люкс в Тропее Вилла находится в 300м от моря, …
Вилла 3 спальнив Вибо-Валентия, Италия
Вилла 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
3 ванных комнат 140 м² Количество этажей 1
€ 450,000
Вилла в окружении зелени с открытыми видами на море. Вилла расположена …
Вилла 2 спальнив Вибо-Валентия, Италия
Вилла 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
2 ванных комнат 83 м² Количество этажей 2
€ 225,000
*Семь великолепных вилл на склонах Замброне в 500м от моря* Расположенн…
Вилла 3 спальнив Пиццо, Италия
Вилла 3 спальни
Пиццо, Италия
2 ванных комнат 140 м² Количество этажей 3
€ 320,000
Жилой комплекс состоит из отдельно стоящих вилл в Пиццо Калабро.  Компл…
Вилла 2 спальнив Вибо-Валентия, Италия
Вилла 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
1 ванных комнат 100 м² Количество этажей 2
€ 135,000
Вторичная виллета в Замброне по очень привлекательной цене. Площадь 100…
Вилла 3 спальнив Вибо-Валентия, Италия
Вилла 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
3 ванных комнат 115 м² Количество этажей 2
€ 340,000
❗️Последняя вилла на продажу в комплексе SEVENVILLAS 🇮🇹 Комплекс Sevenv…
Вилла 5 спаленв Вибо-Валентия, Италия
Вилла 5 спален
Вибо-Валентия, Италия
140 м² Количество этажей 1
€ 850,000
Вилла на первой линии одного из самых красивых пляжей побережья Богов. …
Вилла 3 спальнив Вибо-Валентия, Италия
Вилла 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
1 ванных комнат 75 м² Количество этажей 1
€ 240,000
ОСТАЛАСЬ ОДНА ВИЛЛЛА НА ПРОДАЖУ Tropea Beach Club –  жилой комплекс, ра…
Вилла 4 ванныхв Вибо-Валентия, Италия
Вилла 4 ванных
Вибо-Валентия, Италия
4 ванных комнат 450 м² Количество этажей 2
€ 1,100,000
Идеально расположенная на возвышенности в итальянской деревушке Замброн…
Таунхаус 4 спальнив Вибо-Валентия, Италия
Таунхаус 4 спальни
Вибо-Валентия, Италия
2 ванных комнат 100 м² Количество этажей 4
€ 220,000
Таунхаус в новом комплексе в 300м от пляжа в курортном городке Бриатико…
Вилла 3 спальнив Вибо-Валентия, Италия
Вилла 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
2 ванных комнат 90 м² Количество этажей 2
€ 210,000
Вилла расположена в городке Бриатико, недалеко от Тропеи.  В небольшом …

Параметры недвижимости в Calabria - Vibo Valentia, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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