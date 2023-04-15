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Купить квартиру в Calabria - Vibo Valentia, Италия

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32 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Вибо-Валентия, Италия
Квартира 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
2 ванных комнат 75 м² Количество этажей 3
€ 170,000
Видовой апартамент в Замброне с шикарным соляриумом! ☀️ Данный комплекс…
Квартира 2 спальнив Вибо-Валентия, Италия
Квартира 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
2 ванных комнат 73 м² Количество этажей 3
€ 130,000
Новая квартира в Замброне по доступной цене! Побережье Богов является «…
Квартира 2 спальнив Вибо-Валентия, Италия
Квартира 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
1 ванных комнат 95 м² Количество этажей 3
€ 180,000
🏡Апартаменты прямо в центре городка Бриатико 🌅 Апартаменты для тех, кто…
Квартира 3 спальнив Пиццо, Италия
Квартира 3 спальни
Пиццо, Италия
2 ванных комнат 110 м² Количество этажей 3
€ 380,000
🇮🇹 Великолепные апартаменты в городке Пиццо 🇮🇹 Апартаменты находятся на…
Квартира 10 ванныхв Вибо-Валентия, Италия
Квартира 10 ванных
Вибо-Валентия, Италия
10 ванных комнат 800 м²
€ 580,000
🏰 Историческое здание 1800 года, с новым ремонтом 🗺 Это здание принадле…
Квартира 2 спальнив Вибо-Валентия, Италия
Квартира 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
2 ванных комнат 52 м² Количество этажей 2
€ 130,000
ГЛАВНОЕ О ПРОЕКТЕ:  Новый комплекс находится в потрясающем месте, на Co…
Квартира 2 спальнив Вибо-Валентия, Италия
Квартира 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
€ 150,000
Прекрасный солнечный апартамент в Бриатико! Апартаменты расположены в г…
Квартира 1 спальняв Пиццо, Италия
Квартира 1 спальня
Пиццо, Италия
1 ванных комнат 55 м² Количество этажей 1
€ 70,000
Светлая уютная квартира прямо в центре городка Pizzo!    Не упустите эт…
Квартира 2 спальнив Вибо-Валентия, Италия
Квартира 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
1 ванных комнат 70 м² Количество этажей 2
€ 210,000
Апартаменты на первой линии на побережье Коста дели Дей. Расположены в …
Квартира 2 спальнив Вибо-Валентия, Италия
Квартира 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
1 ванных комнат 56 м² Количество этажей 2
€ 142,000
Новая резиденция Ocean Blue  - в нескольких шагах от белопесчаных пляже…
Квартира 2 спальнив Вибо-Валентия, Италия
Квартира 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
1 ванных комнат 140 м² Количество этажей 2
€ 330,000
Двухэтажные апартаменты в историческом центре Тропеи. Апартаменты распо…
Квартира 3 спальнив Вибо-Валентия, Италия
Квартира 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
2 ванных комнат 150 м² Количество этажей 3
€ 480,000
Апартаменты на продажу расположены в современном комплексе Версаче, в г…
Квартира 1 спальняв Вибо-Валентия, Италия
Квартира 1 спальня
Вибо-Валентия, Италия
1 ванных комнат 60 м² Количество этажей 1
€ 100,000
Недорогие апартаменты в Замброне в уютном комплексе с бассейном в пешей…
Квартира 4 спальнив Вибо-Валентия, Италия
Квартира 4 спальни
Вибо-Валентия, Италия
2 ванных комнат 180 м² Количество этажей 4
€ 350,000
Апартаменты под стать вилле! Шикарные апартаменты в новом комплексе в В…
Квартира 1 спальняв Вибо-Валентия, Италия
Квартира 1 спальня
Вибо-Валентия, Италия
1 ванных комнат 54 м² Количество этажей 2
€ 100,000
Апартаменты в уютном городке Бриатико на Тирренском побережье рядом с п…
Квартира 2 спальнив Вибо-Валентия, Италия
Квартира 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
1 ванных комнат 80 м² Количество этажей 2
€ 245,000
Апартаменты в историческом Палаццо в центре Тропеи. Апартаменты располо…
Квартира 2 спальнив Вибо-Валентия, Италия
Квартира 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
50 м² Количество этажей 2
€ 250,000
Продолжается  реновация здания под новый комплекс в Тропее. Осталось 3 …
Квартирав Вибо-Валентия, Италия
Квартира
Вибо-Валентия, Италия
€ 5,000,000
Отель расположен на первой линии в городе-порту Вибо Марина на знаменит…
Квартира 2 спальнив Пиццо, Италия
Квартира 2 спальни
Пиццо, Италия
1 ванных комнат 70 м² Количество этажей 1
€ 75,000
Двуспальные апартаменты в Фалерна рядом с Ламеция Терме. В 300 метрах о…
Квартирав Вибо-Валентия, Италия
Квартира
Вибо-Валентия, Италия
€ 115,000
Апартаменты в историческом центре Тропеи. Палаццо, историческое здание,…
Квартира 2 спальнив Вибо-Валентия, Италия
Квартира 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
1 ванных комнат 60 м² Количество этажей 2
€ 105,000
Цена снижена! Срочная продажа апартаментов площадью 60м² в чудесном гор…
Квартира 1 спальняв Пиццо, Италия
Квартира 1 спальня
Пиццо, Италия
1 ванных комнат 35 м² Количество этажей 1
€ 48,000
La Terrazza di Pizzo - впечатляющий, ультрасовременный жилой комплекс с…
Квартира 2 спальнив Вибо-Валентия, Италия
Квартира 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
1 ванных комнат 75 м² Количество этажей 2
€ 235,000
На продажу выставлен пентхаус в 100м от пляжа с большой террасой с видо…
Квартира 1 ваннаяв Пиццо, Италия
Квартира 1 ванная
Пиццо, Италия
1 ванных комнат 35 м²
€ 60,000
Комплекс Pizzo Beach Club расположен рядом с г.Пиццо, в 15мин от междун…
Квартира 2 спальнив Вибо-Валентия, Италия
Квартира 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
1 ванных комнат 70 м² Количество этажей 2
€ 180,000
Bordila Apartments 2 всего в 100 метрах от моря!   Комплекс расположен …
Квартира 2 спальнив Вибо-Валентия, Италия
Квартира 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
1 ванных комнат 60 м² Количество этажей 1
€ 100,000
Bordila Apartments всего в 100 метрах от моря!   Комплекс расположен пр…
Квартира 2 спальнив Вибо-Валентия, Италия
Квартира 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
1 ванных комнат 65 м² Количество этажей 2
€ 65,000
Вторичные апартаменты в очень приятном городке Бриатико, рядом вся инфр…
Квартира 2 спальнив Вибо-Валентия, Италия
Квартира 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
1 ванных комнат 70 м² Количество этажей 2
€ 130,000
Рады представить Вам уютные апартаменты в милом городке Заброне по дост…
Квартира 2 спальнив Вибо-Валентия, Италия
Квартира 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
Количество этажей 1
€ 90,000
ВНИМАНИЕ! Сейчас действует специальное предложение: апартаменты от €900…
Квартира 4 спальнив Вибо-Валентия, Италия
Квартира 4 спальни
Вибо-Валентия, Италия
2 ванных комнат 150 м² Количество этажей 4
€ 400,000
Новый комплекс на Тирренском побережье в городе Вибо Марина в черте гор…

Параметры недвижимости в Calabria - Vibo Valentia, Италия

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