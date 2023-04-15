Купить вилла в Верона, Италия

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Вилла 10 спален
Bardolino, Италия
16 Количество комнат
5 ванных комнат
451 м²
€ 1,890,000
Бардолино, одиночная вилла, построенная на участке 539 кв.м., окружена садом 317 кв. Отель р…
Вилла 8 спален
Peschiera del Garda, Италия
13 Количество комнат
4 ванных комнат
310 м²
€ 1,100,000
Пескьера-дель-Гарда, Località Bassana, вилла со строительной площадкой на продажу. Земельн…
Вилла 17 спален
Верона, Италия
24 Количество комнат
19 ванных комнат
31 000 м²
€ 9,000,000
Приятно представить это превосходство в сельском туризме, расположенном всего в 10 минутах о…
Вилла 7 спален
Torri del Benaco, Италия
9 Количество комнат
4 ванных комнат
353 м²
€ 1,980,000
В самом престижном районе Торри дель Бенако, в 300 метрах от центра, мы предлагаем отдельно …
Вилла 8 спален
Mozzecane, Италия
35 Количество комнат
12 ванных комнат
3 582 м²
€ 4,500,000
Вилла Vecelli Cavriani Ruffini - венецианская вилла, построенная в первой половине 18 века. …
Вилла 4 спальни
Caprino Veronese, Италия
10 Количество комнат
4 ванных комнат
520 м²
€ 1,350,000
В спокойном районе, недалеко от озера, всего в 5 км от Гарды, мы предлагаем к продаже этот о…
Вилла 2 спальни
Porto, Италия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
135 м²
€ 1,150,000
Мы предлагаем к продаже виллу в отличном состоянии, с захватывающим видом и расположенную ме…
Вилла 26 комнат
Cerea, Италия
26 Количество комнат
3 ванных комнат
2 300 м²
€ 4,000,000
Очаровательный комплекс недвижимости, расположенный недалеко от Вероны, включает в себя: Ве…
Вилла 6 спален
Caprino Veronese, Италия
15 Количество комнат
4 ванных комнат
624 м²
€ 1,450,000
Эксклюзивная вилла, построеннаяым стилем, вилла в стиле Libery, построенная с уникальным и …
Вилла 4 спальни
Torri del Benaco, Италия
8 Количество комнат
4 ванных комнат
600 м²
€ 1,600,000
В жилом районе городка Гарда, удобно расположенном рядом со всей инфраструктурой, в очень сп…
Вилла 2 спальни
Peschiera del Garda, Италия
3 Количество комнат
110 м²
€ 340,000
GH-SV00079. Прекрасный таунхаус с террасой и бассейномВ районе Сан-Бенедетто-ди-Лугана, в хо…
Вилла 2 спальни
Peschiera del Garda, Италия
3 Количество комнат
136 м²
€ 400,000
GH-SV00044. Изящный таунхаус с большой террасой на крышеВ нескольких минутах езды от центра …
Вилла 3 спальни
Castelnuovo del Garda, Италия
4 Количество комнат
250 м²
€ 1,100,000
GH-230519-1. Современные виллы рядом с городком Гарда.Современные виллы на холмах рядом с го…
Вилла 4 спальни
Torri del Benaco, Италия
5 Количество комнат
300 м²
€ 1,100,000
GH-ZV00033. Вилла с фантастическим видом на озеро.В великолепном месте в городке Торри-дель-…
Вилла 2 спальни
Lazise, Италия
3 Количество комнат
270 м²
€ 2,000,000
VB-090316-1. Продажа виллы в Лацизе, ИталияПлощадь 270mq, три этажа Бассейн di 6m x 12m. 1 …
Вилла 5 спален
Albisano, Италия
6 Количество комнат
380 м²
€ 1,650,000
VB-090316. Торри дель Бенако : вилла в стиле Либерти с видом на озероРасположение: Лучшее …
Вилла 3 спальни
Albisano, Италия
4 Количество комнат
150 м²
€ 1,600,000
VB-090316-4. Продается великолепная вилла в Торри дель БенакоПродается великолепная вилла в …
Вилла 5 спален
Sant Ambrogio di Valpolicella, Италия
6 Количество комнат
800 м²
€ 2,200,000
VB-090316-2. Дом в Италии - Сан-Джорджо-ди-ВальполичеллаВилла 800 кв.м. на двух уровнях. При…
Вилла 4 спальни
Torri del Benaco, Италия
5 Количество комнат
300 м²
€ 1,500,000
ABI-1002G. Вилла с панорамным видом на озеро ГардаНа холмистой возвышенности, в тихом месте,…
Вилла 4 спальни
Torri del Benaco, Италия
5 Количество комнат
150 м²
€ 1,700,000
VB-VTDB. Вилла в Торри-дель-Бенако с видом на озеро ГардаВилла расположена в спокойной и зел…
Вилла 5 спален
Torri del Benaco, Италия
6 Количество комнат
350 м²
€ 1,750,000
VB-VGRAD. Превосходная вилла с видом на озеро в Тори-дель-БенакоВилла с великолепным видом н…
Вилла 5 спален
Torri del Benaco, Италия
6 Количество комнат
380 м²
€ 1,750,000
VB-VGDR. Вилла в стиле Либерти с видом на озеро в Торри-дель-БенакоВилла расположена на бере…
Вилла 3 спальни
Lazise, Италия
4 Количество комнат
170 м²
€ 1,400,000
ABI-2003E. Красивая вилла с бассейном и видом на озеро ГардаВ спокойном месте, рядом с озеро…
Вилла 4 спальни
Torri del Benaco, Италия
5 Количество комнат
260 м²
€ 870,000
GH-ZV00018. Вилла с видом на озеро под реконструкцию.В панорамном жилом районе, мы предлагае…
Вилла 3 спальни
Magugnano, Италия
4 Количество комнат
350 м²
€ 1,350,000
VB-020218-2. Красивая вилла в БардолиноКрасивая вилла в Бардолино. Площадь 350 кв.м, 3 спаль…
Вилла 2 спальни
Magugnano, Италия
3 Количество комнат
150 м²
€ 1,100,000
VB-020218. Красивая вилла в Брензоне, с бассейном и видом на озероКрасивая вилла в Брензоне,…
Вилла 3 спальни
Magugnano, Италия
4 Количество комнат
1 000 м²
€ 1,500,000
VB-020218-1. Вилла в БордолиноВилла в Бордолино, 3 спальни, 4 ванны, 2 огромные террасы с ви…
Вилла 5 спален
Torri del Benaco, Италия
6 Количество комнат
350 м²
€ 1,650,000
VB-020218-3. ТОРРИ-ДЕЛЬ-БЕНАКО ПРЕВОСХОДНАЯ ВИЛЛА С ВИДОМ НА ОЗЕРОВилла с превосходным видом…
Вилла 5 спален
Bardolino, Италия
6 Количество комнат
500 м²
€ 2,500,000
ABI-1001G. Превосходная, элитная вилла на озере ГардаРоскошная вилла на озере Гарда. Красива…
Вилла 4 спальни
Bardolino, Италия
5 Количество комнат
388 м²
€ 1,850,000
VB-30002. Вилла в стиле рустик на озере ГардаРезиденциальная зона, представленный виллами со…
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