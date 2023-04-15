Италия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Италии
Новые дома в Италии
Все новостройки в Италии
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Италии
Жилая
Квартира в Италии
Пентхаус
Дом в Италии
Вилла
Замок
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Италии
Элитная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Италии
Отель
Производство
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Италии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Италия
Абруццо
Терамо
Виллы
Купить вилла в Терамо, Италия
Giulianova
6
Tortoreto
5
Martinsicuro
3
Pineto
3
Mosciano Sant Angelo
1
Silvi
1
Вилла
Очистить
25 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Вилла 2 спальни
Campli, Италия
3 Количество комнат
70 м²
€ 135,000
EC-290119. Город Кампли, дом площадью 70 кв.мГород Кампли, предлагается на продажу дом площа…
Вилла 3 спальни
Pineto, Италия
4 Количество комнат
190 м²
€ 330,000
EC-. Вилла в городе ПинетоВилла находится в городе Пинето примерно в 3 км от моря, в жилом …
Вилла 5 спален
Pianura Vomano, Италия
6 Количество комнат
280 м²
€ 299,000
IT-060718. Эксклюзивная вилла с видом на море. Около г. АтриЭксклюзивная вилла с видом на мо…
Вилла 4 спальни
Giulianova, Италия
5 Количество комнат
520 м²
€ 700,000
ARH-180220-1. Палаццо в историческом центре города с чудесным видом на мореПалаццо в историч…
Вилла 5 спален
Giulianova, Италия
6 Количество комнат
450 м²
€ 720,000
IT-200618. Вилла в историческом центре города, с чудесным видом на мореПродается целый дом в…
Вилла
Giulianova, Италия
500 м²
€ 3,000,000
BG-AH09U . Классическая вилла в GiulianovaЭлегантная вилла в классическом стиле, расположена…
Вилла 3 спальни
Martinsicuro, Италия
4 Количество комнат
230 м²
€ 330,000
EC-. Вилла с прекрасным видом на море на продажу в городе МартинсикуроВилла, площадью около …
Вилла 5 спален
Corropoli, Италия
6 Количество комнат
800 м²
€ 1,500,000
BG-V801 . Частная вилла в классическом стиле в Сан-ОмероЧастная вилла в классическом стиле, …
Вилла 5 спален
Villa Rosa, Италия
6 Количество комнат
300 м²
€ 2,200,000
BG-H112 . Частная вилла с садом, Альба-АдриатикаЧастная вилла на берегу моря в Альба Адриати…
Вилла 3 спальни
Mosciano Sant Angelo, Италия
4 Количество комнат
230 м²
€ 220,000
IT-. Продается двухэтажный дом площадью 230 квПродается двухэтажный дом площадью 230 квадрат…
Вилла 3 спальни
Pineto, Италия
4 Количество комнат
190 м²
€ 330,000
EC-181219-7. Вилла с прекрасным видом на мореВилла находится в городе Пинето примерно в 3 км…
Вилла 3 спальни
Giulianova, Италия
4 Количество комнат
240 м²
€ 550,000
EC-181219-2. Таунхаус дуплекс в городе ДжульяноваВ самом престижном районе города Джульянова…
Вилла 3 спальни
Pineto, Италия
4 Количество комнат
190 м²
€ 330,000
EC-130218. Вилла в городе Пинето. Абруццо. ИталияПредлагаем на продажу дом в городе Пинето, …
Вилла 3 спальни
Silvi, Италия
4 Количество комнат
120 м²
€ 200,000
EC-9. Таунхаус в г. Сильви-Марина В окружении зелени и в нескольких шагах от моря, предлагае…
Вилла 5 спален
Giulianova, Италия
6 Количество комнат
2 200 м²
€ 2,800,000
EC-77. Старинная Вилла в г. Джулиянова Предлагаемая недвижимость находится в городе Джулиян…
Вилла 5 спален
Tortoreto, Италия
6 Количество комнат
320 м²
€ 310,000
EC-. Дом недавно построен, в Торторето.Вилла состоит из трех уровнях общей площадью около 32…
Вилла 3 спальни
Tortoreto Lido, Италия
4 Количество комнат
150 м²
€ 450,000
EC-181219-3. ПОЛНОСТЬЮ ОТРЕМОНТИРОВАННЫЙ ДОМ С БАССЕЙНОМ И САДОМ 2100м2ТОРТОРЕТО АЛЬТО: ПОЛН…
Вилла 5 спален
Tortoreto, Италия
6 Количество комнат
320 м²
€ 310,000
EC-181219-1. Дом недавней постройки, в ТорторетоВилла состоит из трех уровнях общей площадью…
Вилла 4 спальни
Cellino Attanasio, Италия
5 Количество комнат
230 м²
€ 175,000
IT-. Красивый отдельно стоящий дом 230 кв.м. в отличном состоянииСреди зеленых холмов с пре…
Вилла 4 спальни
Tortoreto, Италия
5 Количество комнат
250 м²
€ 1,100,000
EC-. Предлагаем на продажу элегантную виллу с видом на мореВ прекрасном городке Торторето, р…
Вилла 3 спальни
Giulianova, Италия
4 Количество комнат
200 м²
€ 550,000
EC-. Предлагаем на продажу часть виллы (таунхаус дуплекс)В самом престижном районе города Дж…
Вилла 3 спальни
Cermignano, Италия
4 Количество комнат
225 м²
€ 148,000
IT-. Продается красивый каменный дом 225 кв.мAbruzzo, Cermignano В небольшом г…
Вилла 3 спальни
Martinsicuro, Италия
4 Количество комнат
230 м²
€ 330,000
EC-181219. Вилла с прекрасным видом на море на продажу в городе МартинсикуроВилла с прекрасн…
Вилла 2 спальни
Colonnella, Италия
3 Количество комнат
200 м²
€ 275,000
EC-. Вилла в городе КолоннеллаВилла в городе Колоннелла всего в пяти минутах от пляжа и в не…
Вилла 3 спальни
Tortoreto, Италия
4 Количество комнат
150 м²
€ 450,000
EC-. ПОЛНОСТЬЮ ОТРЕМОНТИРОВАННЫЙ ДОМ С БАССЕЙНОМ И САДОМ 2100 кв.мТОРТОРЕТО АЛЬТО: ПОЛНОСТЬ…
Параметры недвижимости в Терамо, Италия
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты