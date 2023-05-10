Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Сицилия
  4. Квартиры

Квартиры в Сицилия, Италия

Квартира В архив
Очистить
33 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Cianciana, Италия
Квартира 3 комнаты
Cianciana, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
€ 69,000
Квартира 3 спальни в Cianciana, Италия
Квартира 3 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
€ 150,000
Квартира 2 спальни в Cianciana, Италия
Квартира 2 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€ 99,000
Квартира 2 спальни в Шакка, Италия
Квартира 2 спальни
Шакка, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€ 74,000
Квартира 2 спальни в Cianciana, Италия
Квартира 2 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€ 19,500
Квартира 3 спальни в Cianciana, Италия
Квартира 3 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€ 25,000
Квартира 3 спальни в Alessandria della Rocca, Италия
Квартира 3 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€ 89,000
Квартира 3 спальни в Alessandria della Rocca, Италия
Квартира 3 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€ 89,000
Квартира 2 спальни в Cianciana, Италия
Квартира 2 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
€ 80,000
Квартира 2 спальни в Cianciana, Италия
Квартира 2 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 128 м²
€ 110,000
Квартира 4 спальни в Alessandria della Rocca, Италия
Квартира 4 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
€ 190,000
Квартира 2 спальни в Cianciana, Италия
Квартира 2 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€ 100,000
Квартира 2 спальни в Cianciana, Италия
Квартира 2 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€ 70,000
Квартира 2 спальни в Cianciana, Италия
Квартира 2 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 139 м²
€ 59,000
Квартира 3 спальни в Cianciana, Италия
Квартира 3 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
€ 80,000
Квартира 2 спальни в Cianciana, Италия
Квартира 2 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
€ 25,000
Квартира 2 спальни в Alessandria della Rocca, Италия
Квартира 2 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€ 44,000
Квартира 1 спальня в Bivona, Италия
Квартира 1 спальня
Bivona, Италия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 52 м²
€ 30,000
Квартира 3 спальни в Alessandria della Rocca, Италия
Квартира 3 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€ 89,000
Квартира 2 спальни в Alessandria della Rocca, Италия
Квартира 2 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€ 89,000
Квартира 3 спальни в Alessandria della Rocca, Италия
Квартира 3 спальни
Alessandria della Rocca, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€ 69,000
Квартира 1 спальня в Alessandria della Rocca, Италия
Квартира 1 спальня
Alessandria della Rocca, Италия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
€ 30,000
Квартира 1 спальня в Cianciana, Италия
Квартира 1 спальня
Cianciana, Италия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
€ 15,000
Квартира 3 спальни в Cianciana, Италия
Квартира 3 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€ 69,000
Квартира 2 спальни в Cianciana, Италия
Квартира 2 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€ 54,000
Квартира 2 спальни в Cianciana, Италия
Квартира 2 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
€ 79,000
Квартира 3 спальни в Cianciana, Италия
Квартира 3 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
€ 80,000
Квартира 1 спальня в Cianciana, Италия
Квартира 1 спальня
Cianciana, Италия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
€ 64,000
Квартира 4 спальни в Cianciana, Италия
Квартира 4 спальни
Cianciana, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€ 79,000
Квартира 2 спальни в Bivona, Италия
Квартира 2 спальни
Bivona, Италия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€ 69,000

Параметры недвижимости в Сицилия, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти