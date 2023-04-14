Купить квартиру в Пьемонт, Италия

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Квартира 3 спальни
Lesa, Италия
4 Количество комнат
120 м²
€ 275,000
FP-T404. Леза, квартира на продажу на берегу озераПродается хорошая квартира на берегу озера…
Квартира 2 спальни
Verbania, Италия
3 Количество комнат
90 м²
€ 265,000
VB-20057. Апартаменты с видом на озере МаджореОзеро Маджоре, Стреза. Трехкомнатная квартира …
Квартира 2 спальни
Baveno, Италия
3 Количество комнат
130 м²
€ 280,000
VB-20058. Трехкомнатные апартаменты в БавеноОзеро Маджоре, Бавено. Апартаменты на двух уровн…
Квартира 2 спальни
Baveno, Италия
3 Количество комнат
113 м²
€ 330,000
VB-20059. Новые апартаменты в БавеноВ небольшом жилом комплексе, состоящем всего из 6 недавн…
Квартира 3 спальни
Belgirate, Италия
4 Количество комнат
140 м²
€ 330,000
VB-20061. Апартаменты с садом в СтрезеАпартаменты в резиденции со светским парком, с видом н…
Квартира 1 спальня
Belgirate, Италия
2 Количество комнат
90 м²
€ 215,000
VB-20060. Апартаменты в Бельджирате озеро МаджореАпартаменты расположены в жилом районе в ок…
Квартира 1 спальня
Belgirate, Италия
2 Количество комнат
65 м²
€ 200,000
PL-PR_A22. Квартира с восхитительным видом на озеро МаджореПродается квартира 65 кв.м. в кра…
Квартира 2 спальни
Belgirate, Италия
3 Количество комнат
80 м²
€ 220,000
PL-PR-A00. Светлая квартира с террасамиВ двух шагах от озера и исторического центра города, …
Квартира 2 спальни
Belgirate, Италия
3 Количество комнат
100 м²
€ 430,000
FP-T342. Элегантные апартаменты с видом на озероЭлегантные апартаменты с видом на озеро, рас…
Квартира 3 спальни
Belgirate, Италия
4 Количество комнат
110 м²
€ 190,000
FP-T464. Квартира на продажу в Бельджирате На холме Бельджирате, квартира в частном доме из…
Квартира 1 спальня
Verbania, Италия
2 Количество комнат
87 м²
€ 160,000
FP-T205. Грациозная Квартира на продажу на холме Стрезы В Бинде, один из посёлков Стрезы, п…
Квартира 2 спальни
Bieno, Италия
3 Количество комнат
63 м²
€ 310,000
PL-PR-A09. Квартира на первой линииВ живописном пейзаже Фериоло, в резиденции с бассейном, м…
Квартира 2 спальни
Gignese, Италия
3 Количество комнат
103 м²
€ 550,000
FP-0016. Элегантная квартира в Стрезе с террасой с видом на озеро и садПродается квартира в …
Квартира 2 спальни
Verbania, Италия
3 Количество комнат
92 м²
€ 170,000
FP-T382. Грациозная Квартира на продажу на холме Стреза в Магоньино Грациозная квартира с в…
Квартира 2 спальни
Baveno, Италия
3 Количество комнат
89 м²
€ 235,000
FP-T328. Квартира в резиденциальном комплексе с причалом, в БавеноВнутри Виллы Борромео с ви…
Квартира 4 спальни
Arona, Италия
5 Количество комнат
180 м²
€ 1,800,000
FP-T528. Пентхауз в старинной вилле на холме в МейнеПентхауз в старинной вилле на холме в Ме…
Квартира 3 спальни
Verbania, Италия
4 Количество комнат
189 м²
€ 1,000,000
FP-T461. Элегантные Апартаменты с домиком для гостей в продаже в СтрезеПрестижные апартамент…
Квартира 1 спальня
Belgirate, Италия
2 Количество комнат
90 м²
€ 215,000
ID - 20060. VB-Апартаменты в Бельджирате озеро Маджоре- Апартаменты расположены в жилом райо…
Квартира 1 спальня
Belgirate, Италия
2 Количество комнат
60 м²
€ 230,000
FP-T367. Апартаменты (продажа) » Италия » Озеро Маджоре » БельджиратеБлизко от центра Белджи…
Квартира 2 спальни
Orta San Giulio, Италия
3 Количество комнат
194 м²
€ 350,000
FP-T311. На холме в Мьязино элегантная квартира с изумительным видом на озеро ОртаНа холме в…
Квартира 3 спальни
Lesa, Италия
4 Количество комнат
153 м²
€ 260,000
FP-T523. Красивейшая двухэтажная квартира в Лезе, в нескольких шагах от озера МаджореКрасиве…
Квартира 2 спальни
Verbania, Италия
3 Количество комнат
162 м²
€ 340,000
FP-T341. Апартаменты (продажа) » Италия » Озеро Маджоре » СтрезаНа холме Стрезы в посёлке Би…
Квартира 2 спальни
Ghiffa, Италия
3 Количество комнат
€ 376,000
FP-T308. Апартаменты (продажа) » Италия » Озеро Маджоре » ГиффаВ Гиффе, в престижной вилле 9…
Квартира 3 спальни
Verbania, Италия
4 Количество комнат
140 м²
€ 330,000
ID - 20061. VB-Апартаменты с садом в СтрезеАпартаменты в резиденции со светским парком, с ви…
Квартира 2 спальни
Stresa, Италия
3 Количество комнат
110 м²
€ 980,000
FP-T238. Престижные Апартаменты на продажу в БавеноВ престижной исторической вилле разделён…
Квартира 2 спальни
Verbania, Италия
3 Количество комнат
90 м²
€ 320,000
ID - 20056. VB- Апартаменты с видом в СтрезеОзеро Маджоре, Стреза. Уникальный вид на острова…
Квартира 2 спальни
Stresa, Италия
3 Количество комнат
90 м²
€ 265,000
ID - 20057. VB- Апартаменты с видом на озере МаджореОзеро Маджоре, Стреза. Трехкомнатная ква…
Квартира 2 спальни
Stresa, Италия
3 Количество комнат
130 м²
€ 280,000
ID - 20058. VB-Трехкомнатные апартаменты в БавеноОзеро Маджоре, Бавено. Апартаменты на двух …
Квартира 2 спальни
Ghiffa, Италия
3 Количество комнат
94 м²
€ 214,000
FP-3339. Квартира, Гиффа, Вербания, ИталияВ Ghiffa на холмe апартаменты-мансарда в таунхауз…
Квартира 2 спальни
Carciano, Италия
3 Количество комнат
105 м²
€ 300,000
PL-PR_A10. Стреза. КвартираУютная квартира в маленьком жилом комплексе, недалеко от центра и…
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