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Купить вилла в Флоренция, Италия

Флоренция
15
Figline e Incisa Valdarno
1
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23 объекта найдено
Вилла 5 спаленв Флоренция, Италия
Вилла 5 спален
Флоренция, Италия
6 Количество комнат 1 022 м²
€ 17,000,000
LD-0537. Великолепная усадьба в окружении зеленых холмов КьянтиВ нескольких километрах от Фл…
Вилла 4 спальнив Флоренция, Италия
Вилла 4 спальни
Флоренция, Италия
5 Количество комнат 430 м²
€ 1,100,000
LD-0234. Роскошныи домо во ФлоренцииРоскошная вилла с панорамным видом и средневековой башне…
Вилла 5 спаленв Флоренция, Италия
Вилла 5 спален
Флоренция, Италия
6 Количество комнат 1 000 м²
€ 3,500,000
LD-0424. Элитная вилла в Эмилия РоманьяЭлитная вилла в Эмилия Романья, перестроенная из стар…
Вилла 5 спаленв Флоренция, Италия
Вилла 5 спален
Флоренция, Италия
6 Количество комнат 700 м²
€ 4,300,000
LD-0206. Аристократическая вилла второй половины XIX векаАристократическая вилла второй поло…
Вилла 5 спаленв Флоренция, Италия
Вилла 5 спален
Флоренция, Италия
6 Количество комнат 900 м²
€ 5,000,000
VB-POFLOR. Историческая вилла в окрестностях ФлоренцииШикарная вилла с элегантным интерьером…
Вилла 5 спаленв Флоренция, Италия
Вилла 5 спален
Флоренция, Италия
6 Количество комнат 600 м²
€ 3,700,000
VB-VILSER. Историческая вилла в Кастильоне-дель-ЛагоВилла расположена на границе Умбрии и То…
Вилла 5 спаленв Флоренция, Италия
Вилла 5 спален
Флоренция, Италия
6 Количество комнат 2 000 м²
€ 6,500,000
VB-POMF. Шикарное поместье рядом с ФлоренциейШикарное поместье площадью 2000 кв.м с земельны…
Вилла 5 спаленв Флоренция, Италия
Вилла 5 спален
Флоренция, Италия
6 Количество комнат 900 м²
€ 4,500,000
VB-VILCAMA. Великолепная вилла в Камайоре в ТосканеИсторическая вилла в стиле "либерти" площ…
Вилла 3 спальнив Флоренция, Италия
Вилла 3 спальни
Флоренция, Италия
4 Количество комнат
€ 1,900,000
SG-VI_FI_142_Adrian. Двух-этажная вилла с бассейном в 15 минутах от Флоренции. Провинция:Фло…
Вилла 4 спальнив Флоренция, Италия
Вилла 4 спальни
Флоренция, Италия
5 Количество комнат
€ 3,500,000
SG-VI_FI_141_Adrian. Уникальная в историческом и географическом контектсе двух-этажная вилла…
Вилла 5 спаленв Флоренция, Италия
Вилла 5 спален
Флоренция, Италия
6 Количество комнат 6 200 м²
€ 13,000,000
LD-0063. Шикарная вилла в ФлоренцииРоскошная вилла для продажи в Тоскане, может быть использ…
Вилла 5 спаленв Флоренция, Италия
Вилла 5 спален
Флоренция, Италия
6 Количество комнат 2 320 м²
€ 28,000,000
VB-90059. Уникальный объект недвижимости во Флоренции Уникальный объект недвижимости – …
Вилла 3 спальнив Флоренция, Италия
Вилла 3 спальни
Флоренция, Италия
4 Количество комнат 300 м²
€ 2,000,000
CA-9005 . Роскошная вилла с бассейном расположена на холмах СеттиньяноРоскошная вилла с басс…
Вилла 5 спаленв Флоренция, Италия
Вилла 5 спален
Флоренция, Италия
6 Количество комнат 420 м²
€ 2,580,000
LD-1387. Роскошная вилла во ФлоренцииСтаринный тосканский дом в очень панорамном месте , на …
Виллав Флоренция, Италия
Вилла
Флоренция, Италия
400 м²
€ 2,500,000
LD-1440. Вилла под Флоренцией. ТосканаВилла расположена в одном из самых престижных районов …
Вилла 12 комнатв Figline e Incisa Valdarno, Италия
Вилла 12 комнат
Figline e Incisa Valdarno, Италия
12 Количество комнат 420 м²
€ 1,200,000
In Figline and Incisa Valdarno, we offer a beautiful former farmhouse that has been skilfull…
Виллав Флоренция, Италия
Вилла
Флоренция, Италия
440 м²
€ 3,500,000
Роскошная вилла находится в пригороде Флоренции, Тоскана. На территории 6 га, разбит большо…
Виллав Флоренция, Италия
Вилла
Флоренция, Италия
5 м²
€ 4,000,000
Флоренция, прекрасная вилла в 15 км от центра города. Этот дом может стать отличным варианто…
Виллав Флоренция, Италия
Вилла
Флоренция, Италия
6 м²
€ 2,200,000
Современная вилла расположена неподалеку от Флоренции, Тосканы. Дом находится на холме, отку…
Виллав Флоренция, Италия
Вилла
Флоренция, Италия
2 м²
€ 1,200,000
Элегантная вилла находится в пригороде Флоренции, Тоскана. На территории разбит роскошны са…
Вилла 5 спаленв Флоренция, Италия
Вилла 5 спален
Флоренция, Италия
300 м²
€ 1,500,000
Потрясающая вилла располагается неподалеку от знаменитого города Винчи – родины Леонардо да …
Вилла 4 спальнив Флоренция, Италия
Вилла 4 спальни
Флоренция, Италия
350 м²
€ 1,150,000
Симпатичная вилла расположена в 11 км от Флоренции, Тоскана. Двухэтажный дом, площадью 350 …
Вилла 3 спальнив Флоренция, Италия
Вилла 3 спальни
Флоренция, Италия
95 м²
€ 355,000
Флоренция, симпатичный дом в красивой резиденции. Вилла, площадью 95 кв. м, была недавно пол…

Параметры недвижимости в Флоренция, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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