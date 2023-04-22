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Жильё с бассейном в Гроссето, Италия

Orbetello
1
Unione di Comuni Montani Colline del Fiora
1
Гроссето
1
Фоллоника
1
1 объект найдено
Дом 12 спален в Гроссето, Италия
Дом 12 спален
Гроссето, Италия
21 Количество комнат 650 м² Количество этажей 3
Цена по запросу
Эта трехуровневая вилла с видом на море расположена в Монте-Арджентарио, рядом с Порто Санто…

Параметры недвижимости в Гроссето, Италия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
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