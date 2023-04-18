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Купить квартиру в Гроссето, Италия

Гроссето
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5 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Principina a Mare, Италия
Квартира 2 спальни
Principina a Mare, Италия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 1/2 Этаж
€ 153,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Porto Santo Stefano, Италия
Квартира 2 спальни
Porto Santo Stefano, Италия
3 Количество комнат 80 м²
€ 200,000
IT-050319. Квартира в Монте Аржентарио ТосканаВ продаже квартира 80 кв.м. на 1 этаже, распол…
Квартира 3 спальнив Гроссето, Италия
Квартира 3 спальни
Гроссето, Италия
4 Количество комнат 230 м²
€ 2,000,000
SG-Ap_Gr_129_ Residence2. Новый апартамент в резиденциальном комплексеРезиденция 4* состоит …
Квартира 1 спальняв Porto Santo Stefano, Италия
Квартира 1 спальня
Porto Santo Stefano, Италия
2 Количество комнат 70 м²
€ 240,000
IT-050319-1. Квартира в Монте Аржентарио ТосканаВ продаже квартира 70 кв.м. на 3 этаже Распо…
Квартира 11 спаленв Гроссето, Италия
Квартира 11 спален
Гроссето, Италия
2 500 м²
€ 15,000,000
Прекрасный комплекс расположен в Гроccето, Лацио. Дом состоит из 9 прекрасных апартаментов …

Параметры недвижимости в Гроссето, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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