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Дома в Desenzano del Garda, Италия
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47 объектов найдено
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Вилла 5 спален
Desenzano del Garda, Италия
10 Количество комнат
4 ванных комнат
525 м²
€ 4,300,000
В привилегированном и доминирующем месте, в нескольких шагах от набережной Дезенцано, мы пре…
Вилла 1 комната
Desenzano del Garda, Италия
1 Количество комнат
552 м²
€ 365,000
В центре Дезенцано-дель-Гарда, в стратегическом месте, мы предлагаем 4 земельных участка под…
Вилла 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
10 Количество комнат
3 ванных комнат
350 м²
€ 950,000
В центральном районе Дезенцано, в двух шагах от основных услуг и удобств, мы предлагаем исто…
Вилла 4 спальни
Desenzano del Garda, Италия
18 Количество комнат
5 ванных комнат
400 м²
€ 1,190,000
В престижном районе Дезенцано- дель- Гарда предлагаем для продажи виллу с видом на озеро. …
Вилла 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
130 м²
€ 599,000
В Дезенцано-дель-Гарда, мы предлагаем отдельно стоящую виллу, которая будет завершена в ближ…
Таунхаус 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
180 м²
€ 529,000
Мы предлагаем к продаже отличный большой таунхаус, удобно расположенный в нескольких минутах…
Таунхаус 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат
3 ванных комнат
150 м²
€ 755,000
Дезенцано-дель-Гарда, предлагаем к продаже объекты недвижимости в новой резиденции "VILLA D…
Вилла 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
224 м²
€ 1,410,000
Дезенцано-дель-Гарда, предлагаем к продаже объекты недвижимости в новой резиденции "VILLA D…
Таунхаус 4 спальни
Desenzano del Garda, Италия
7 Количество комнат
3 ванных комнат
245 м²
€ 1,450,000
В нескольких шагах от исторического центра города Дезенцано-дель-Гарда, мы предлагаем часть …
Вилла 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
210 м²
€ 860,000
На холмистой местности, рядом со всеми основными дорогами и автомагистралью, мы предлагаем н…
Вилла
Desenzano del Garda, Италия
210 м²
€ 280,000
GA-V000909. Дом рустико в продаже в Дезенцано-дель-ГардаРасположенный в древней и характерно…
Вилла 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4 Количество комнат
240 м²
€ 550,000
GA-V000879. КРАСИВАЯ ВИЛЛА С ЧАСТНЫМ БАССЕЙНОМ В ДЕЗЕНЦАНО-ДЕЛЬ-ГАРДАРасположенный в небольш…
Вилла 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4 Количество комнат
146 м²
€ 599,000
GA-V001067. Новая двухквартирная вилла в Desenzano del GardaВставленный в новом контексте в…
Вилла 4 спальни
Desenzano del Garda, Италия
5 Количество комнат
240 м²
€ 650,000
GA-V001210. ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ ВИЛЛА У ОЗЕРА С БОЛЬШИМ САДОМ. В DESENZANO DEL GARDAРасположенны…
Вилла 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4 Количество комнат
137 м²
€ 338,000
GA-V001250. ЧАСТЬ ОСОБНЯКА С ВИДОМ НА ОЗЕРО В DESENZANO DEL GARDAВ центральном и жилом район…
Вилла 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4 Количество комнат
260 м²
€ 1,100,000
GA-V001310. ДИЗАЙНЕРСКАЯ ВИЛЛА С ПРЕКРАСНЫМ ВИДОМ НА ОЗЕРО В DESENZANO DEL GARDAРасположенны…
Вилла 5 спален
Desenzano del Garda, Италия
6 Количество комнат
400 м²
€ 980,000
GA-V001304. ОТРЕМОНТИРОВАННАЯ ОДНОМЕСТНАЯ ВИЛЛА В DESENZANO DEL GARDAУдобно расположенный в …
Вилла 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат
131 м²
€ 773,000
GA-V001344. Эксклюзивный дом с видом на озеро и террасой в Дезенцано-дель-ГардаРасположенно…
Вилла 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4 Количество комнат
300 м²
€ 1,900,000
GA-V001322. Дизайнерская вилла с видом на озеро в Дезенцано-дель-ГардаРасположенный в муниц…
Вилла 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4 Количество комнат
160 м²
€ 435,000
GA-V001408. Таунхаус в продаже в Дезенцано-дель-ГардаВ центре города Сан-Мартино делла Батт…
Вилла 4 спальни
Desenzano del Garda, Италия
5 Количество комнат
235 м²
€ 795,000
GA-V001431. Вилла в стиле модерн в центре города Дезенцано-дель-ГардаВилла в стиле либерти…
Вилла 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4 Количество комнат
140 м²
€ 339,000
GH-DV3695. Вилла с тремя спальнями, построенная по передовым технологиямВилла, построенная п…
Вилла 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4 Количество комнат
140 м²
€ 379,000
GH-DV3690. Вилла с тремя спальнями, построенная по передовым технологиямВилла, построенная п…
Вилла 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4 Количество комнат
200 м²
€ 2,500,000
GH-230519. Вилла на первой линии в Дезенцано.Вилла на первой линии в Дезенцано. Расположенн…
Вилла 5 спален
Desenzano del Garda, Италия
6 Количество комнат
350 м²
€ 2,150,000
VB-090316-3. Озеро Гарда. Старинная редкая виллаРасположение: . Безусловно, одна из самых к…
Вилла 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4 Количество комнат
200 м²
€ 1,800,000
ABI-1160A. Вилла в стиле Либерти на озере ГардаВилла в стиле Либерти с частным садовым участ…
Вилла 4 спальни
Desenzano del Garda, Италия
5 Количество комнат
560 м²
€ 12,000,000
ABI-1230А. Шикарная вилла на первой линии озера ГардаШикарная вилла на озере Гарда. Уникальн…
Вилла 5 спален
Desenzano del Garda, Италия
6 Количество комнат
580 м²
€ 1,650,000
ABI-1246. Прекрасная вилла в Дезенцано Дель ГардаПрекрасная, просторная вилла в Дезенцано Де…
Вилла 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4 Количество комнат
240 м²
€ 1,050,000
GH-DV3012. Большая вилла с видом на озеро в центре Дезенцано.Дезенцано дель Гарда, Великолеп…
Вилла 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4 Количество комнат
140 м²
€ 359,000
GH-DV3691. Вилла с тремя спальнями, построенная по передовым технологиямВилла, построенная п…
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