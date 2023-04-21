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Квартиры в Desenzano del Garda, Италия

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107 объектов найдено
Пентхаус 2 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Пентхаус 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 126 м²
€ 870,000
В новом строящемся здании предлагается квартира с прекрасным видом на озеро. В здании всего …
Квартира 2 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 125 м²
€ 570,000
В престижном месте, в 150 м от набережной озера и исторического центра знаменитого города Де…
Квартира 2 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 129 м²
€ 794,000
Предлагаем к продаже прекрасные апартаменты на завершающем этапе строительства пятиквартирно…
Пентхаус 3 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Пентхаус 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 185 м²
€ 1,486,000
Предлагаем к продаже прекрасный пентхаус в строящемся пятиквартирном здании в центре Дезенца…
Квартира 2 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 121 м²
€ 643,000
Предлагаем к продаже прекрасные апартаменты на завершающем этапе строительства в историческо…
Квартира 2 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 105 м²
€ 624,000
Предлагаем к продаже прекрасные новые апартаменты на завершающем этапе строительства пятиква…
Квартира 2 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 124 м²
€ 631,000
Завершается строительство нового здания в центре Дезенцано-дель-Гарда. Мы предлагаем трехком…
Квартира 3 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м²
€ 500,000
В центре Дезенцано, на первой линии озера, мы предлагаем к продаже эту просторную квартиру н…
Квартира 3 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 135 м²
€ 429,000
Недалеко от центра Дезенцано, В тихом и стратегически расположенном жилом районе, откуда лег…
Квартира 2 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 111 м²
€ 484,000
Расположенная в престижном месте, всего в нескольких шагах от набережной озера и историческо…
Квартира 2 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 116 м²
€ 565,000
Расположенная в престижном месте, всего в нескольких шагах от набережной озера и историческо…
Пентхаус 3 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Пентхаус 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 280 м²
€ 1,740,000
Расположенный в престижном месте, всего в нескольких шагах от набережной озера и историческо…
Пентхаус 3 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Пентхаус 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 221 м²
€ 1,360,000
В престижном месте, всего в нескольких шагах от набережной озера и исторического центра знам…
Пентхаус 2 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Пентхаус 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 201 м²
€ 1,250,000
Расположенный в престижном месте, недалеко от набережной озера и исторического центра знамен…
Квартира 2 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м²
€ 295,000
В двух шагах от исторического центра и набережной Дезенцано-дель-Гарда, мы предлагаем трехко…
Квартира 2 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 129 м²
€ 450,000
В нескольких минутах езды от набережной района Ривольтеллы городка Дезенцано дель Гарда, пре…
Квартира 3 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 170 м²
€ 590,000
В нескольких минутах езды от набережной района Ривольтеллы городка Дезенцано дель Гарда, пре…
Пентхаус 2 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Пентхаус 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 159 м²
€ 675,000
В нескольких минутах езды от набережной района Ривольтеллы городка Дезенцано дель Гарда, пре…
Квартира 3 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 323 м²
€ 1,595,000
Дезенцано-дель-Гарда, предлагаем к продаже объекты недвижимости в новой резиденции "VILLA D…
Квартира 4 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 4 спальни
Desenzano del Garda, Италия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 319 м²
€ 1,865,000
Дезенцано-дель-Гарда, предлагаем к продаже объекты недвижимости в новой резиденции "VILLA D…
Квартира 2 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 117 м²
€ 585,000
Дезенцано-дель-Гарда, предлагаем к продаже объекты недвижимости в новой резиденции "VILLA D…
Квартира 3 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 153 м²
€ 850,000
В самом центре Дезенцано-дель-Гарда, внутри одного из самых престижных зданий в городе, пре…
Квартира 2 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 104 м²
€ 378,000
Между городками Сирмионе и Дезенцано, в спокойном месте, но в то же время недалеко от озера …
Квартира 1 спальня в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 1 спальня
Desenzano del Garda, Италия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м²
€ 328,000
Дезенцано дель Гарда, мы предлагаем к продаже двухкомнатные апартаменты на первом этаже с ча…
Квартира 2 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 112 м²
€ 518,000
Дезенцано дель Гарда, мы предлагаем к продаже трёхрёхкомнатные апартаменты на первом этаже с…
Квартира 3 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 156 м²
€ 719,000
Дезенцано дель Гарда, мы предлагаем к продаже различные квартиры, включая четырёхкомнатные …
Пентхаус 3 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Пентхаус 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 260 м²
€ 1,274,000
Дезенцано дель Гарда, мы предлагаем к продаже 2 пентхауса на третьем этаже с фантастическими…
Пентхаус 3 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Пентхаус 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 352 м²
€ 1,726,000
Дезенцано дель Гарда, мы предлагаем к продаже великолепный пентхаус больших в новом жилом ко…
Пентхаус 3 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Пентхаус 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 305 м²
€ 1,493,000
Дезенцано дель Гарда, мы предлагаем к продаже 2 пентхауса на третьем этаже с фантастическими…
Квартира 3 спальни в Desenzano del Garda, Италия
Квартира 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 189 м²
€ 750,000
В окружении зелени и изумрудных холмов, в нескольких минутах от центра городка Дезенцано и о…
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