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Квартиры в Desenzano del Garda, Италия
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107 объектов найдено
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Пентхаус 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
126 м²
€ 870,000
В новом строящемся здании предлагается квартира с прекрасным видом на озеро. В здании всего …
Квартира 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
125 м²
€ 570,000
В престижном месте, в 150 м от набережной озера и исторического центра знаменитого города Де…
Квартира 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
129 м²
€ 794,000
Предлагаем к продаже прекрасные апартаменты на завершающем этапе строительства пятиквартирно…
Пентхаус 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
185 м²
€ 1,486,000
Предлагаем к продаже прекрасный пентхаус в строящемся пятиквартирном здании в центре Дезенца…
Квартира 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
121 м²
€ 643,000
Предлагаем к продаже прекрасные апартаменты на завершающем этапе строительства в историческо…
Квартира 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
105 м²
€ 624,000
Предлагаем к продаже прекрасные новые апартаменты на завершающем этапе строительства пятиква…
Квартира 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
124 м²
€ 631,000
Завершается строительство нового здания в центре Дезенцано-дель-Гарда. Мы предлагаем трехком…
Квартира 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
110 м²
€ 500,000
В центре Дезенцано, на первой линии озера, мы предлагаем к продаже эту просторную квартиру н…
Квартира 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
135 м²
€ 429,000
Недалеко от центра Дезенцано, В тихом и стратегически расположенном жилом районе, откуда лег…
Квартира 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
111 м²
€ 484,000
Расположенная в престижном месте, всего в нескольких шагах от набережной озера и историческо…
Квартира 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
116 м²
€ 565,000
Расположенная в престижном месте, всего в нескольких шагах от набережной озера и историческо…
Пентхаус 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
280 м²
€ 1,740,000
Расположенный в престижном месте, всего в нескольких шагах от набережной озера и историческо…
Пентхаус 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
221 м²
€ 1,360,000
В престижном месте, всего в нескольких шагах от набережной озера и исторического центра знам…
Пентхаус 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
201 м²
€ 1,250,000
Расположенный в престижном месте, недалеко от набережной озера и исторического центра знамен…
Квартира 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
85 м²
€ 295,000
В двух шагах от исторического центра и набережной Дезенцано-дель-Гарда, мы предлагаем трехко…
Квартира 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
129 м²
€ 450,000
В нескольких минутах езды от набережной района Ривольтеллы городка Дезенцано дель Гарда, пре…
Квартира 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
170 м²
€ 590,000
В нескольких минутах езды от набережной района Ривольтеллы городка Дезенцано дель Гарда, пре…
Пентхаус 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
159 м²
€ 675,000
В нескольких минутах езды от набережной района Ривольтеллы городка Дезенцано дель Гарда, пре…
Квартира 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
323 м²
€ 1,595,000
Дезенцано-дель-Гарда, предлагаем к продаже объекты недвижимости в новой резиденции "VILLA D…
Квартира 4 спальни
Desenzano del Garda, Италия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
319 м²
€ 1,865,000
Дезенцано-дель-Гарда, предлагаем к продаже объекты недвижимости в новой резиденции "VILLA D…
Квартира 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
117 м²
€ 585,000
Дезенцано-дель-Гарда, предлагаем к продаже объекты недвижимости в новой резиденции "VILLA D…
Квартира 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
153 м²
€ 850,000
В самом центре Дезенцано-дель-Гарда, внутри одного из самых престижных зданий в городе, пре…
Квартира 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
104 м²
€ 378,000
Между городками Сирмионе и Дезенцано, в спокойном месте, но в то же время недалеко от озера …
Квартира 1 спальня
Desenzano del Garda, Италия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
71 м²
€ 328,000
Дезенцано дель Гарда, мы предлагаем к продаже двухкомнатные апартаменты на первом этаже с ча…
Квартира 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
112 м²
€ 518,000
Дезенцано дель Гарда, мы предлагаем к продаже трёхрёхкомнатные апартаменты на первом этаже с…
Квартира 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
156 м²
€ 719,000
Дезенцано дель Гарда, мы предлагаем к продаже различные квартиры, включая четырёхкомнатные …
Пентхаус 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
260 м²
€ 1,274,000
Дезенцано дель Гарда, мы предлагаем к продаже 2 пентхауса на третьем этаже с фантастическими…
Пентхаус 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
352 м²
€ 1,726,000
Дезенцано дель Гарда, мы предлагаем к продаже великолепный пентхаус больших в новом жилом ко…
Пентхаус 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
305 м²
€ 1,493,000
Дезенцано дель Гарда, мы предлагаем к продаже 2 пентхауса на третьем этаже с фантастическими…
Квартира 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
189 м²
€ 750,000
В окружении зелени и изумрудных холмов, в нескольких минутах от центра городка Дезенцано и о…
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