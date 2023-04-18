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Купить квартиру в Центральный округ, Израиль

Нетания
3
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3 объекта найдено
Квартира 5 спаленв Нетания, Израиль
Квартира 5 спален
Нетания, Израиль
4 ванных комнат 272 м²
€ 1,930,930
Потрясающая недвижимость на продажу в Нетании - прямо на море - в великолепном здании с таки…
Пентхаус 5 спаленв Нетания, Израиль
Пентхаус 5 спален
Нетания, Израиль
3 ванных комнат 354 м²
€ 3,636,166
Прекрасный новый проект в печально известном районе Ир Ямим в Нетании - проект должен заверш…
Квартира 3 спальнив Нетания, Израиль
Квартира 3 спальни
Нетания, Израиль
2 ванных комнат 168 м²
€ 1,655,083
Великолепные, роскошные апартаменты на продажу в совершенно новом здании 15 этажей, прямо на…

Параметры недвижимости в Центральный округ, Израиль

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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