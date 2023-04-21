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Кондо в Берлин, Германия

Берлин
8
Кондо В архив
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8 объектов найдено
Кондо 1 комната в Берлин, Германия
Кондо 1 комната
Берлин, Германия
1 Количество комнат 51 м² Количество этажей 4
€ 330,000
1-комнатная квартира на первом этаже с садом в Берлине. Оборудование: - в квартире про…
Кондо 3 комнаты в Берлин, Германия
Кондо 3 комнаты
Берлин, Германия
3 Количество комнат 98 м² Количество этажей 3
€ 556,738
Большая 3-х комнатная квартира в зеленом районе Берлина - идеальный вариант для семей. Об…
Кондо 2 комнаты в Берлин, Германия
Кондо 2 комнаты
Берлин, Германия
2 Количество комнат 56 м² Количество этажей 3
€ 430,000
Предлагаемая квартира находится на втором этаже внебольшом ухоженном многоквартирном доме - …
Кондо 4 комнаты в Берлин, Германия
Кондо 4 комнаты
Берлин, Германия
4 Количество комнат 100 м² Количество этажей 5
€ 665,000
4-комнатная квартира площадью около 100 м² расположена в центре Берлина. Она расположена на …
Кондо 3 комнаты в Берлин, Германия
Кондо 3 комнаты
Берлин, Германия
3 Количество комнат 78 м² Количество этажей 6
€ 665,000
Светлая 3-комнатная квартира находится на 6-м этаже и является идеальным городским жильем дл…
Кондо 3 комнаты в Берлин, Германия
Кондо 3 комнаты
Берлин, Германия
3 Количество комнат 100 м² Количество этажей 3
€ 550,000
Эта красивая квартира расположена в ухоженном многоквартирном дома с подземной автостоянкой.…
Кондо 2 комнаты в Берлин, Германия
Кондо 2 комнаты
Берлин, Германия
2 Количество комнат 65 м² Количество этажей 5
€ 500,000
Здание было построено в 1998 году и полностью модернизировано в 2018 году. Квартира с терр…
Кондо 2 комнаты в Берлин, Германия
Кондо 2 комнаты
Берлин, Германия
2 Количество комнат 60 м² Количество этажей 2
€ 520,000
2-х комнатная квартира в популярном районе Берлина - Фридрихсхайн. Площадь гостиной с откры…

Параметры недвижимости в Берлин, Германия

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