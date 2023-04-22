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Шале в Жиронда, Франция

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1 объект найдено
Шале 16 спален в Бордо, Франция
Шале 16 спален
Бордо, Франция
1 115 м²
€ 3,297,000
Превосходное шато расположено в Бордо, Франция. Особняк построенный в 1905 году расположен н…

Параметры недвижимости в Жиронда, Франция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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элитная
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