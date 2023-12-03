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Дома в Сийкайоки, Финляндия

2 объекта найдено
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Raahen seutukunta, Финляндия
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Raahen seutukunta, Финляндия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€245,000
в месяц
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Дом 3 спальни с плитой, без ремонта, с видом на реку в Raahen seutukunta, Финляндия
Дом 3 спальни с плитой, без ремонта, с видом на реку
Raahen seutukunta, Финляндия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€49,000
в месяц
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Сийкайоки, Финляндия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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