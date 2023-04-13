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Купить коммерческую недвижимость в Финляндии

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52 объекта найдено
Офисв Хаапавеси, Финляндия
Офис
Хаапавеси, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В ц…
Офисв Valto, Финляндия
Офис
Valto, Финляндия
118 м² 1/4 Этаж
€ 35,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Офисв Lahden seutukunta, Финляндия
Офис
Lahden seutukunta, Финляндия
75 м² 1/7 Этаж
€ 59,900
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Ресторан, кафев Lahden seutukunta, Финляндия
Ресторан, кафе
Lahden seutukunta, Финляндия
46 м² 1/8 Этаж
€ 69,000
Офисв Lahden seutukunta, Финляндия
Офис
Lahden seutukunta, Финляндия
2 514 м² 3/3 Этаж
€ 1,497,700
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Коммерческаяв Раахе, Финляндия
Коммерческая
Раахе, Финляндия
2 000 м² 1/1 Этаж
€ 150,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Ресторан, кафев Кеми, Финляндия
Ресторан, кафе
Кеми, Финляндия
467 м² 1/2 Этаж
€ 29,900
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Ресторан, кафев Lahden seutukunta, Финляндия
Ресторан, кафе
Lahden seutukunta, Финляндия
107 м² 1/8 Этаж
€ 152,468
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Ресторан, кафев Saarenkylae, Финляндия
Ресторан, кафе
Saarenkylae, Финляндия
92 м² 1/1 Этаж
€ 135,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Коммерческаяв Helsinki sub-region, Финляндия
Коммерческая
Helsinki sub-region, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…
Коммерческаяв Ханко, Финляндия
Коммерческая
Ханко, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерч…
Ресторан, кафев Jyvaeskylae sub-region, Финляндия
Ресторан, кафе
Jyvaeskylae sub-region, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Ресторан …
Коммерческаяв Ханко, Финляндия
Коммерческая
Ханко, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…
Коммерческаяв Helsinki sub-region, Финляндия
Коммерческая
Helsinki sub-region, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…
Коммерческаяв Helsinki sub-region, Финляндия
Коммерческая
Helsinki sub-region, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…
Коммерческаяв Helsinki sub-region, Финляндия
Коммерческая
Helsinki sub-region, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…
Коммерческаяв Helsinki sub-region, Финляндия
Коммерческая
Helsinki sub-region, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…
Коммерческаяв Порвоо, Финляндия
Коммерческая
Порвоо, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…
Коммерческаяв Ловийса, Финляндия
Коммерческая
Ловийса, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…
Офисв Helsinki sub-region, Финляндия
Офис
Helsinki sub-region, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…
Офисв Район Котка-Хамина, Финляндия
Офис
Район Котка-Хамина, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…
Отельв Район Лаппеэнранта, Финляндия
Отель
Район Лаппеэнранта, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Усадьба в…
Коммерческаяв Район Лаппеэнранта, Финляндия
Коммерческая
Район Лаппеэнранта, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Автомас…
Ресторан, кафев Юва, Финляндия
Ресторан, кафе
Юва, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…
Ресторан, кафев Париккала, Финляндия
Ресторан, кафе
Париккала, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Кафе / ре…
Офисв Савонлинна, Финляндия
Офис
Савонлинна, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерч…
Офисв Савонлинна, Финляндия
Офис
Савонлинна, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…
Коммерческаяв Saksala, Финляндия
Коммерческая
Saksala, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…
Офисв Юли-Раумо, Финляндия
Офис
Юли-Раумо, Финляндия
426 м² 2/2 Этаж
€ 350,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Магазинв Saloinen, Финляндия
Магазин
Saloinen, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммер…

Регионы с недвижимостью на продажу

Rovaniemen seutukunta
Лаппеэнранта
Район Лаппеэнранта
Etelae-Pirkanmaan seutukunta
Haapaveden-Siikalatvan seutukunta
Jyvaeskylae sub-region
Loviisan seutukunta
Pattijoki
Кеми
Ловийса
Париккала
Порвоо
Раахе
Район Иматра
Торнио
Турку
Хаапавеси
Хямеэнкоски
Юва
Ювяскюля

Параметры недвижимости в Финляндии

недорогая
элитное

Недвижимость в Финляндии: что и зачем здесь покупают

В 2019 году государством с самым счастливым в мире населением была признана Финляндия. Этот вывод озвучили представители ООН в своем официальном докладе. У иностранных граждан появился дополнительный повод присмотреться к недвижимости скандинавской страны и оценить плюсы такого приобретения.

Почему стоит купить недвижимость в Финляндии

Дача на озере, квартира в столице, домик на окраине небольшого городка — выбрать подходящий вариант жилья бывает сложно. Найти преимущества от покупки в Финляндии намного легче:

  • Хорошая экология. Страна находится в чистейшем районе земного шара. По отзывам туристов и оценкам официальных организаций, здешняя природа обладает не только удивительной красотой, но и потрясающими целительными свойствами.
  • Надежность и безопасность. Риски минимальные — государство защищает имущественные права покупателя. В стране один из самых низких уровней преступности в мире, развитая медицина и стабильные цены на рынке недвижимости.
  • Простота оформления сделки. Никаких ограничений при покупке и продаже недвижимого имущества для нерезидентов нет. Только в некоторых случаях необходимо разрешение властей. Например, если приобретается участок на архипелаге Аландские острова.
  • Высокие стандарты строительства. Работы выполняются с соблюдением норм, используются качественные материалы. И недорогие двухкомнатные квартиры, и элитные виллы строятся с учетом всех требований.
  • Лояльные ипотечные условия. Выплачивать стоимость частями могут как резиденты, так и иностранные граждане. Ставки по ипотеке определяются индивидуально, в среднем — от 2,8% до 5% годовых.

Как найти подходящий вариант

Основные критерии при выборе недвижимости в Финляндии:

  • цель покупки;
  • количество денежных средств в наличии;
  • расположение объекта.

Жилые дома и дачи за городом предпочитают покупать иностранцы, которые приезжают в страну отдохнуть. Много привлекательных объектов есть на юго-востоке Финляндии. Например, приятно провести выходные на личной уютной даче у озера в Иматре. Или же во время отпуска отправиться в пригород Лаппеенранту, в личный таунхаус рядом с лесом.

Объекты коммерческой недвижимости в основном выбирают на юге, где находится столичный город Хельсинки. Но следует учесть, что сильно заработать на аренде или бизнесе не получится из-за больших налогов и дополнительных трат. Стоимость столичных апартаментов, даже однокомнатных квартир, намного выше, чем в провинции.

Варианты для инвестиции в туристический бизнес — зона горнолыжных курортов. Одни из самых дешевых в стране — цены на апартаменты в Лапландии (Рованиеми). Коттеджи и квартиры в центральных и западных регионах страны чаще приобретают те, кто приехал в страну на ПМЖ или ВНЖ. В этом случае выбирают недвижимость в Финляндии в черте города, среди вторичного рынка или в новостройке.

Денежный вопрос

Счастливого обладателя нового жилья ждут дополнительные расходы в виде одноразовых и ежегодных налогов. Если купить недвижимость в Финляндии, то сразу же уйдет сумма до 10% от стоимости дома, участка или квартиры. Также каждый год необходимо оплачивать муниципальный налог, который зависит от региона и составляет в среднем от 0,37% до 3,0% стоимости жилья.

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