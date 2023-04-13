Купить коммерческую недвижимость в Финляндии

Недвижимость в Финляндии: что и зачем здесь покупают

В 2019 году государством с самым счастливым в мире населением была признана Финляндия. Этот вывод озвучили представители ООН в своем официальном докладе. У иностранных граждан появился дополнительный повод присмотреться к недвижимости скандинавской страны и оценить плюсы такого приобретения.

Почему стоит купить недвижимость в Финляндии

Дача на озере, квартира в столице, домик на окраине небольшого городка — выбрать подходящий вариант жилья бывает сложно. Найти преимущества от покупки в Финляндии намного легче:

Хорошая экология. Страна находится в чистейшем районе земного шара. По отзывам туристов и оценкам официальных организаций, здешняя природа обладает не только удивительной красотой, но и потрясающими целительными свойствами.

Надежность и безопасность. Риски минимальные — государство защищает имущественные права покупателя. В стране один из самых низких уровней преступности в мире, развитая медицина и стабильные цены на рынке недвижимости.

Простота оформления сделки. Никаких ограничений при покупке и продаже недвижимого имущества для нерезидентов нет. Только в некоторых случаях необходимо разрешение властей. Например, если приобретается участок на архипелаге Аландские острова.

Высокие стандарты строительства. Работы выполняются с соблюдением норм, используются качественные материалы. И недорогие двухкомнатные квартиры, и элитные виллы строятся с учетом всех требований.

Лояльные ипотечные условия. Выплачивать стоимость частями могут как резиденты, так и иностранные граждане. Ставки по ипотеке определяются индивидуально, в среднем — от 2,8% до 5% годовых.

Как найти подходящий вариант

Основные критерии при выборе недвижимости в Финляндии:

цель покупки;

количество денежных средств в наличии;

расположение объекта.

Жилые дома и дачи за городом предпочитают покупать иностранцы, которые приезжают в страну отдохнуть. Много привлекательных объектов есть на юго-востоке Финляндии. Например, приятно провести выходные на личной уютной даче у озера в Иматре. Или же во время отпуска отправиться в пригород Лаппеенранту, в личный таунхаус рядом с лесом.

Объекты коммерческой недвижимости в основном выбирают на юге, где находится столичный город Хельсинки. Но следует учесть, что сильно заработать на аренде или бизнесе не получится из-за больших налогов и дополнительных трат. Стоимость столичных апартаментов, даже однокомнатных квартир, намного выше, чем в провинции.

Варианты для инвестиции в туристический бизнес — зона горнолыжных курортов. Одни из самых дешевых в стране — цены на апартаменты в Лапландии (Рованиеми). Коттеджи и квартиры в центральных и западных регионах страны чаще приобретают те, кто приехал в страну на ПМЖ или ВНЖ. В этом случае выбирают недвижимость в Финляндии в черте города, среди вторичного рынка или в новостройке.

Денежный вопрос

Счастливого обладателя нового жилья ждут дополнительные расходы в виде одноразовых и ежегодных налогов. Если купить недвижимость в Финляндии, то сразу же уйдет сумма до 10% от стоимости дома, участка или квартиры. Также каждый год необходимо оплачивать муниципальный налог, который зависит от региона и составляет в среднем от 0,37% до 3,0% стоимости жилья.