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Купить дом возле озера в Финляндии

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8 объектов найдено
Дом 2 спальнив Tampereen seutukunta, Финляндия
Дом 2 спальни
Tampereen seutukunta, Финляндия
4 Количество комнат 95 м² 1/2 Этаж
€ 150,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальнив Тервола, Финляндия
Дом 4 спальни
Тервола, Финляндия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 130 м² 2/2 Этаж
€ 79,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Viiala, Финляндия
Дом 3 спальни
Viiala, Финляндия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 171 м² 2/3 Этаж
€ 649,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 1 спальняв Vakkola, Финляндия
Дом 1 спальня
Vakkola, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м² 1/1 Этаж
€ 179,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Коттедж 1 спальняв Kotkajaervi, Финляндия
Коттедж 1 спальня
Kotkajaervi, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 103 м² 1/1 Этаж
€ 325,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 2 спальнив Torvoila, Финляндия
Дом 2 спальни
Torvoila, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 89 м² 1/1 Этаж
€ 245,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Коттедж 3 спальнив Hollolan kirkonkylae, Финляндия
Коттедж 3 спальни
Hollolan kirkonkylae, Финляндия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м² 1/1 Этаж
€ 239,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 7 спаленв Валкеакоски, Финляндия
Дом 7 спален
Валкеакоски, Финляндия
12 Количество комнат 5 ванных комнат 1 414 м² 1/3 Этаж
€ 1,280,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Регионы с недвижимостью на продажу

Raahen seutukunta
Ylae-Savon seutukunta
Tampereen seutukunta
Порвоо
Mikkelin seutukunta
Kuopio sub-region
Район Пиелиненская Карелия
Pieksaemaeen seutukunta
Varkauden seutukunta
Район Иматра
Etelae-Pirkanmaan seutukunta
Turun seutukunta
Иматра
Вантаа
Кеми
Лиекса
Варкаус
Пиексямяки
Ээнекоски
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Параметры недвижимости в Финляндии

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