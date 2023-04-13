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Купить коттедж в Финляндии

Материковая Финляндия
20
Lahden seutukunta
3
Mikkelin seutukunta
3
Raahen seutukunta
3
Helsinki sub-region
2
Иматра
2
Район Иматра
2
Porvoon seutukunta
1
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20 объектов найдено
Коттеджв Кангасниеми, Финляндия
Коттедж
Кангасниеми, Финляндия
€ 38,000
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! На …
Коттеджв Ий, Финляндия
Коттедж
Ий, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Коттеджв Mervi, Финляндия
Коттедж
Mervi, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Про…
Коттедж 2 спальнив Сипоо, Финляндия
Коттедж 2 спальни
Сипоо, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 32 м² 2/2 Этаж
€ 118,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Коттедж 1 спальняв Порвоо, Финляндия
Коттедж 1 спальня
Порвоо, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м² 1/1 Этаж
€ 175,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Коттедж 1 спальняв Уусикаупунки, Финляндия
Коттедж 1 спальня
Уусикаупунки, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 1/1 Этаж
€ 155,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Коттеджв Иматра, Финляндия
Коттедж
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Есть во…
Коттедж 1 спальняв Kotkajaervi, Финляндия
Коттедж 1 спальня
Kotkajaervi, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 103 м² 1/1 Этаж
€ 325,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Коттеджв Пуумала, Финляндия
Коттедж
Пуумала, Финляндия
Цена по запросу
Элитное и очень редкое место! Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутст…
Коттеджв Иматра, Финляндия
Коттедж
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Хор…
Коттеджв Пуумала, Финляндия
Коттедж
Пуумала, Финляндия
Цена по запросу
Элитное и очень редкое место! Возможен расчет в Санкт-Петербурге в любой валюте!!! Возмо…
Коттедж 4 спальнив Hollolan kirkonkylae, Финляндия
Коттедж 4 спальни
Hollolan kirkonkylae, Финляндия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 142 м² 2/2 Этаж
€ 499,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Коттедж 3 спальнив Hollolan kirkonkylae, Финляндия
Коттедж 3 спальни
Hollolan kirkonkylae, Финляндия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м² 1/1 Этаж
€ 239,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Коттедж 2 спальнив Холлола, Финляндия
Коттедж 2 спальни
Холлола, Финляндия
2 Количество комнат 15 м² 1/1 Этаж
€ 38,700
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Коттедж 1 комнатав Рануа, Финляндия
Коттедж 1 комната
Рануа, Финляндия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 26 м² 1/1 Этаж
€ 59,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Коттедж 1 спальняв Вихти, Финляндия
Коттедж 1 спальня
Вихти, Финляндия
1 Количество комнат 33 м² 1/1 Этаж
€ 86,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Коттедж 2 спальнив Савонлинна, Финляндия
Коттедж 2 спальни
Савонлинна, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м² 1/1 Этаж
€ 65,000
Дача на собственном участке в Керимяки рядом с гольф.полем. Пляж находится примерно в 500 ме…
Коттедж 1 спальняв Раахе, Финляндия
Коттедж 1 спальня
Раахе, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 1/1 Этаж
€ 119,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Коттедж 1 спальняв Пюхяйоки, Финляндия
Коттедж 1 спальня
Пюхяйоки, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м² 1/1 Этаж
€ 124,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Коттедж 2 спальнив Saloinen, Финляндия
Коттедж 2 спальни
Saloinen, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 32 м² 1/1 Этаж
€ 115,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Финляндии

с видом на озеро
недорогая
элитное
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