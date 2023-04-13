Купить коттедж в Финляндии

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20 объектов найдено
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Коттедж
Кангасниеми, Финляндия
€ 38,000
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! На …
Коттедж
Ий, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Коттедж
Mervi, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Про…
Коттедж 2 спальни
Сипоо, Финляндия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
32 м²
2/2 Этаж
€ 118,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Коттедж 1 спальня
Порвоо, Финляндия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
1/1 Этаж
€ 175,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Коттедж 1 спальня
Уусикаупунки, Финляндия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
1/1 Этаж
€ 155,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Коттедж
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Есть во…
Коттедж 1 спальня
Kotkajaervi, Финляндия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
103 м²
1/1 Этаж
€ 325,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Коттедж
Пуумала, Финляндия
Цена по запросу
Элитное и очень редкое место! Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутст…
Коттедж
Иматра, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Хор…
Коттедж
Пуумала, Финляндия
Цена по запросу
Элитное и очень редкое место! Возможен расчет в Санкт-Петербурге в любой валюте!!! Возмо…
Коттедж 4 спальни
Hollolan kirkonkylae, Финляндия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
142 м²
2/2 Этаж
€ 499,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Коттедж 3 спальни
Hollolan kirkonkylae, Финляндия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
74 м²
1/1 Этаж
€ 239,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Коттедж 2 спальни
Холлола, Финляндия
2 Количество комнат
15 м²
1/1 Этаж
€ 38,700
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Коттедж 1 комната
Рануа, Финляндия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
26 м²
1/1 Этаж
€ 59,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Коттедж 1 спальня
Вихти, Финляндия
1 Количество комнат
33 м²
1/1 Этаж
€ 86,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Коттедж 2 спальни
Савонлинна, Финляндия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
47 м²
1/1 Этаж
€ 65,000
Дача на собственном участке в Керимяки рядом с гольф.полем. Пляж находится примерно в 500 ме…
Коттедж 1 спальня
Раахе, Финляндия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
1/1 Этаж
€ 119,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Коттедж 1 спальня
Пюхяйоки, Финляндия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
52 м²
1/1 Этаж
€ 124,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Коттедж 2 спальни
Saloinen, Финляндия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
32 м²
1/1 Этаж
€ 115,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Параметры недвижимости в Финляндии
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