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22 объекта найдено
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Офис
Хаапавеси, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В ц…
Офис
Valto, Финляндия
118 м²
1/4 Этаж
€ 35,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Офис
Lahden seutukunta, Финляндия
75 м²
1/7 Этаж
€ 59,900
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Офис
Lahden seutukunta, Финляндия
2 514 м²
3/3 Этаж
€ 1,497,700
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Офис
Helsinki sub-region, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…
Офис
Район Котка-Хамина, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…
Офис
Савонлинна, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…
Офис
Савонлинна, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерч…
Офис
Юли-Раумо, Финляндия
426 м²
2/2 Этаж
€ 350,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Офис
Юли-Раумо, Финляндия
1 150 м²
1/1 Этаж
€ 750,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Офис
Торнио, Финляндия
143 м²
2/4 Этаж
€ 80,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Офис
Юли-Раумо, Финляндия
807 м²
1/2 Этаж
€ 449,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Офис
Saloinen, Финляндия
153 м²
1/1 Этаж
€ 381,250
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Офис
Lahden seutukunta, Финляндия
76 м²
1/4 Этаж
€ 89,900
Офис
Rovaniemen seutukunta, Финляндия
249 м²
2/4 Этаж
€ 120,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Офис
Hollolan kirkonkylae, Финляндия
92 м²
1/2 Этаж
€ 49,500
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Офис
Helsinki sub-region, Финляндия
53 м²
3/3 Этаж
€ 116,500
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Офис
Helsinki sub-region, Финляндия
223 м²
2/3 Этаж
€ 465,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Офис
Helsinki sub-region, Финляндия
1 351 м²
1/2 Этаж
€ 2,160,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Офис
Helsinki sub-region, Финляндия
125 м²
1/4 Этаж
€ 245,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Офис
Helsinki sub-region, Финляндия
1 787 м²
1/3 Этаж
€ 1,195,000
Продается офисной здание с мебелью, частично сданное в аренду. Хорошее расположение - между …
Офис
Hyvaenneula, Финляндия
80 м²
2/2 Этаж
€ 19,750
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