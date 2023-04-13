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Продажа офисных помещений в Финляндии

коммерческая недвижимость
52
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22 объекта найдено
Офисв Хаапавеси, Финляндия
Офис
Хаапавеси, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В ц…
Офисв Valto, Финляндия
Офис
Valto, Финляндия
118 м² 1/4 Этаж
€ 35,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Офисв Lahden seutukunta, Финляндия
Офис
Lahden seutukunta, Финляндия
75 м² 1/7 Этаж
€ 59,900
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Офисв Lahden seutukunta, Финляндия
Офис
Lahden seutukunta, Финляндия
2 514 м² 3/3 Этаж
€ 1,497,700
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Офисв Helsinki sub-region, Финляндия
Офис
Helsinki sub-region, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…
Офисв Район Котка-Хамина, Финляндия
Офис
Район Котка-Хамина, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…
Офисв Савонлинна, Финляндия
Офис
Савонлинна, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…
Офисв Савонлинна, Финляндия
Офис
Савонлинна, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерч…
Офисв Юли-Раумо, Финляндия
Офис
Юли-Раумо, Финляндия
426 м² 2/2 Этаж
€ 350,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Офисв Юли-Раумо, Финляндия
Офис
Юли-Раумо, Финляндия
1 150 м² 1/1 Этаж
€ 750,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Офисв Торнио, Финляндия
Офис
Торнио, Финляндия
143 м² 2/4 Этаж
€ 80,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Офисв Юли-Раумо, Финляндия
Офис
Юли-Раумо, Финляндия
807 м² 1/2 Этаж
€ 449,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Офисв Saloinen, Финляндия
Офис
Saloinen, Финляндия
153 м² 1/1 Этаж
€ 381,250
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Офисв Lahden seutukunta, Финляндия
Офис
Lahden seutukunta, Финляндия
76 м² 1/4 Этаж
€ 89,900
Офисв Rovaniemen seutukunta, Финляндия
Офис
Rovaniemen seutukunta, Финляндия
249 м² 2/4 Этаж
€ 120,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Офисв Hollolan kirkonkylae, Финляндия
Офис
Hollolan kirkonkylae, Финляндия
92 м² 1/2 Этаж
€ 49,500
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Офисв Helsinki sub-region, Финляндия
Офис
Helsinki sub-region, Финляндия
53 м² 3/3 Этаж
€ 116,500
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Офисв Helsinki sub-region, Финляндия
Офис
Helsinki sub-region, Финляндия
223 м² 2/3 Этаж
€ 465,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Офисв Helsinki sub-region, Финляндия
Офис
Helsinki sub-region, Финляндия
1 351 м² 1/2 Этаж
€ 2,160,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Офисв Helsinki sub-region, Финляндия
Офис
Helsinki sub-region, Финляндия
125 м² 1/4 Этаж
€ 245,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Офисв Helsinki sub-region, Финляндия
Офис
Helsinki sub-region, Финляндия
1 787 м² 1/3 Этаж
€ 1,195,000
Продается офисной здание с мебелью, частично сданное в аренду. Хорошее расположение - между …
Офисв Hyvaenneula, Финляндия
Офис
Hyvaenneula, Финляндия
80 м² 2/2 Этаж
€ 19,750

Регионы с недвижимостью на продажу

Материковая Финляндия
Helsinki sub-region
Lahden seutukunta
Хельсинки
Kemi-Tornion seutukunta
Лахти
Savonlinnan seutukunta
Савонлинна
Etelae-Pirkanmaan seutukunta
Haapaveden-Siikalatvan seutukunta
Raahen seutukunta
Rovaniemen seutukunta
Котка
Район Котка-Хамина
Рованиеми
Торнио
Хаапавеси
Хямеэнкоски
Эспоо

Параметры недвижимости в Финляндии

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