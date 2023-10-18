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Жильё в Сийкайоки, Финляндия

1 объект найдено
Коттедж 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Raahen seutukunta, Финляндия
Коттедж 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Raahen seutukunta, Финляндия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€425,000

Параметры недвижимости в Сийкайоки, Финляндия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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