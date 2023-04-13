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Купить ресторан в Финляндии

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Ресторан, кафе В архив
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9 объектов найдено
Ресторан, кафев Lahden seutukunta, Финляндия
Ресторан, кафе
Lahden seutukunta, Финляндия
46 м² 1/8 Этаж
€ 69,000
Ресторан, кафев Кеми, Финляндия
Ресторан, кафе
Кеми, Финляндия
467 м² 1/2 Этаж
€ 29,900
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Ресторан, кафев Lahden seutukunta, Финляндия
Ресторан, кафе
Lahden seutukunta, Финляндия
107 м² 1/8 Этаж
€ 152,468
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Ресторан, кафев Saarenkylae, Финляндия
Ресторан, кафе
Saarenkylae, Финляндия
92 м² 1/1 Этаж
€ 135,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Ресторан, кафев Jyvaeskylae sub-region, Финляндия
Ресторан, кафе
Jyvaeskylae sub-region, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Ресторан …
Ресторан, кафев Юва, Финляндия
Ресторан, кафе
Юва, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…
Ресторан, кафев Париккала, Финляндия
Ресторан, кафе
Париккала, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Кафе / ре…
Ресторан, кафев Turun seutukunta, Финляндия
Ресторан, кафе
Turun seutukunta, Финляндия
474 м² 1/2 Этаж
€ 479,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Ресторан, кафев Lahden seutukunta, Финляндия
Ресторан, кафе
Lahden seutukunta, Финляндия
3 026 м² 1/2 Этаж
€ 1,450,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Регионы с недвижимостью на продажу

Материковая Финляндия
Lahden seutukunta
Лахти
Jyvaeskylae sub-region
Kemi-Tornion seutukunta
Pieksaemaeen seutukunta
Rovaniemen seutukunta
Turun seutukunta
Кеми
Париккала
Район Иматра
Турку
Юва
Ювяскюля

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