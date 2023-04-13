Финляндия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Финляндии
Новые дома в Финляндии
Все новостройки в Финляндии
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Финляндии
Жилая
Квартира в Финляндии
Дом в Финляндии
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Земельные участки в Финляндии
Элитная недвижимость в Финляндии
Найти агента в Финляндии
Агентства недвижимости в Финляндии
Агенты в Финляндии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Финляндии
Ресторан, кафе
Офис
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Финляндии
Найти агента в Финляндии
Агентства недвижимости в Финляндии
Агенты в Финляндии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Финляндии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Магазин
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Ресторан, кафе
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Финляндия
Рестораны, кафе
Купить ресторан в Финляндии
коммерческая недвижимость
52
отели
1
офисы
22
производственные здания
1
магазины
1
Ресторан, кафе
Очистить
9 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Ресторан, кафе
Lahden seutukunta, Финляндия
46 м²
1/8 Этаж
€ 69,000
Ресторан, кафе
Кеми, Финляндия
467 м²
1/2 Этаж
€ 29,900
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Ресторан, кафе
Lahden seutukunta, Финляндия
107 м²
1/8 Этаж
€ 152,468
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Ресторан, кафе
Saarenkylae, Финляндия
92 м²
1/1 Этаж
€ 135,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Ресторан, кафе
Jyvaeskylae sub-region, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Ресторан …
Ресторан, кафе
Юва, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…
Ресторан, кафе
Париккала, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Кафе / ре…
Ресторан, кафе
Turun seutukunta, Финляндия
474 м²
1/2 Этаж
€ 479,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Ресторан, кафе
Lahden seutukunta, Финляндия
3 026 м²
1/2 Этаж
€ 1,450,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Регионы с недвижимостью на продажу
Материковая Финляндия
Lahden seutukunta
Лахти
Jyvaeskylae sub-region
Kemi-Tornion seutukunta
Pieksaemaeen seutukunta
Rovaniemen seutukunta
Turun seutukunta
Кеми
Париккала
Район Иматра
Турку
Юва
Ювяскюля
Параметры недвижимости в Финляндии
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты