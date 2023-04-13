Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Недвижимость для инвестиций

Купить инвестиционная недвижимость в Финляндии

коммерческая недвижимость
52
рестораны
9
отели
1
офисы
22
производственные здания
1
магазины
1
Инвестиционная В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Офисв Савонлинна, Финляндия
Офис
Савонлинна, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…
Коммерческаяв Ловийса, Финляндия
Коммерческая
Ловийса, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…
Офисв Helsinki sub-region, Финляндия
Офис
Helsinki sub-region, Финляндия
125 м² 1/4 Этаж
€ 243,194
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Производствов Helsinki sub-region, Финляндия
Производство
Helsinki sub-region, Финляндия
153 м² 1/3 Этаж
€ 332,531
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Коммерческаяв Helsinki sub-region, Финляндия
Коммерческая
Helsinki sub-region, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…
Коммерческаяв Saloinen, Финляндия
Коммерческая
Saloinen, Финляндия
108 м² 1/1 Этаж
€ 268,010
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Магазинв Saloinen, Финляндия
Магазин
Saloinen, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммер…
Коммерческаяв Helsinki sub-region, Финляндия
Коммерческая
Helsinki sub-region, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…
Отельв Район Лаппеэнранта, Финляндия
Отель
Район Лаппеэнранта, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Усадьба в…
Офисв Юли-Раумо, Финляндия
Офис
Юли-Раумо, Финляндия
807 м² 1/2 Этаж
€ 445,691
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Офисв Saloinen, Финляндия
Офис
Saloinen, Финляндия
153 м² 1/1 Этаж
€ 378,440
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Коммерческаяв Helsinki sub-region, Финляндия
Коммерческая
Helsinki sub-region, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерчес…

Параметры недвижимости в Финляндии

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти